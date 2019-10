Stella Pulpo, chi è ghostwriter di Giulia De Lellis/ “Una femminista radicale”

Si chiama Stella Pulpo la ghostwriter di “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza”, libro dei record firmato Giulia De Lellis. Ma chi è? Fondatrice del blog “Memorie di una Vagina”, la Pulpo ha 33 anni ed è nata a Taranto ma residente a Milano. «Nubile e nullipara», come recita il suo blog, Stella Pulpo ha grandi meriti per il successo del libro dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne – nonché influencer – 53 mila copie vendute in una settimana, record paragonabili a quelli segnati da Dan Brown e Andrea Camilleri. Se la De Lellis ha affermato di non aver mai letto un libro in vita sua – senza però dire di essersi avvalsa di una “scrittrice ombra – la Pulpo si definisce una «femminista radicale» e spiega: «Non è così delirante che abbia scritto per Giulia. Avevo perplessità, poi ho capito che parlare con una donna diversa da me era un atto femminista, perché essere femminista significa stare dalla parte di ogni donna», riporta il Corriere della Sera.

STELLA PULPO, CHI E’ LA GHOSTWRITER DI GIULIA DE LELLIS

Stella Pulpo ha recentemente scritto su Facebook di aver accettato la possibilità di co-firmare il libro di Giulia De Lellis perché è «sembrata una buona opportunità» alla sua coscienza femminista, nonché per raggiungere un pubblico più giovane e veicolare messaggi positivi di autodeterminazione, onestà, umanità e libertà individuale. Come è stato femminista «superare i pregiudizi», spiegando ai microfoni de Il Libraio: «Quanto ai contenuti, non lo definirei un libro femminista in senso stretto, ma è ricco di messaggi positivi, per chi volesse coglierli o per chi ne avesse bisogno. Elementari, ma positivi». Un’esperienza che l’ha condotta fuori dalla sua comfort zone, arrivando a dialogare anche «con chi non ha praticamente mai letto un libro». Ma una cosa è certa, secondo la blogger: «Lo snobismo intellettuale non ti rende più intelligente, anzi».

