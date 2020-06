Step Up 4 Revolution/ Video, su Italia 1 il film con Kathryn McCormick (3 giugno)

Pubblicità

Step Up 4 Revolution va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di questo mercoledì 3 giugno a partire dalle ore 15:55. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2012 dalla casa cinematografica della Summit Entertainment e che fa parte della saga omonima. Regia di questo film è stata affidata a Scott Speer, il soggetto e la sceneggiatura sono stati firmati da Duane Adler, il montaggio è stato eseguito da Ben Howdeshell e Steve Ngo mentre le musiche della colonna sonora sono state firmate da Aaron Zigman. Nel cast sono presenti tra gli altri Kathryn McCormick, Ryan Guzman, Misha Gabriel, Peter Gallagher, Adam Gary Sevani, Stephen Boss, Chadd Smith e Tommy Dewey.

Step Up 4 Revolution, la trama del film

Ecco la trama di Step Up 4 Revolution. Ci troviamo nella città di Miami in Florida dove due amici d’infanzia di nome Sean e Eddy lavorano in un lussuoso albergo di proprietà di un imprenditore di nome Bill Anderson. I due ragazzi sono stati ingaggiati per lavorare come camerieri all’interno del ristorante del relativo albergo anche se in alcuni giorni si occupano anche del servizio in camera. Questo lavoro permette loro di mantenersi e soprattutto di portare avanti la loro passione per il ballo per la musica.

Pubblicità

Infatti i due amici sono a capo di una crew conosciuta con il nome The Mob, che si occupa della realizzazione di flash mob dal grande richiamo artistico anche in ragione della presenza di musicisti e animatori di vario genere. I loro spettacoli che vengono regalati per le strade di Miami riescono sempre ad attrarre un numero considerevole di spettatori e soprattutto sui social sono particolarmente seguiti ed apprezzati. Un giorno ad assistere alle proprie performance c’è anche la figlia di Bill Henderson, Emily.

Pubblicità

Anche lei è una ballerina e rimane positivamente colpita da quello che riescono a fare quei due ragazzi ed è per questo che decide di richiedere e ottenere la possibilità di collaborare con loro entrando a far parte del gruppo. Il gruppo ora sta indirizzando la propria attenzione nella realizzazione di un nuovo flash mob che possa superare i 10 milioni di visualizzazioni su YouTube in maniera tale da poter vincere un concorso che mette in palio una somma piuttosto considerevole di denaro. Durante i preparativi di questo innovativo flash mob, tra la ragazza e Sean nasce un flirt che naturalmente potrebbe avere anche delle ripercussioni per quanto concerne l’ambito lavorativo dato che quello che potrebbe essere il suo futuro suocero, è allo stato attuale delle cose anche il suo datore di lavoro.

Le tensioni aumentano in maniera considerevole quando l’imprenditore presenta un progetto per far evacuare il quartiere dove vivono gran parte delle famiglie dei vari componenti della band in maniera tale da poter costruire un albergo di lusso. La ragazza sarà quindi chiamata a schierarsi in una battaglia senza esclusione di colpi e quindi dovrà scegliere tra le proprie ragioni di famiglia oppure quelle di cuore. Sarà una decisione non semplicissima che potrebbe avere anche importanti ricadute per quanto concerne il suo futuro professionale.

Video, il trailer di Step Up 4 Revolution

© RIPRODUZIONE RISERVATA