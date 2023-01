Steroidi causano ansia, depressione e problemi di fertilità/ Pericolo crisi sanitaria

Steroidi per migliorare il fisico: i rischi

L’uso di steroidi e altri farmaci per migliorare il fisico in palestra è aumentato di almeno dieci volte nell’ultimo decennio in Gran Bretagna. Secondo gli esperti, “una crisi sanitaria” latente sarebbe in corso, come riporta il Daily Mail. I medici del Priory, il gruppo di servizi per la salute mentale e le dipendenze, ritengono che almeno mezzo milione di persone, in primis uomini, utilizzino le droghe per modificare la forma del proprio corpo e i social avrebbero accentuato proprio il ricorso a tali sostanze, imponendo modelli assolutamente falsati.

Alphabet, società che controlla Google, licenzia 12mila persone/ È 6% dei dipendenti

La volontà nel Regno Unito è quello di sensibilizzare sulle conseguenze dell’uso degli steroidi, che portano ad ansia e depressione soprattutto nei giovani uomini, ma non solo. Gli steroidi anabolizzanti, farmaci di classe C che possono essere rilasciati solo dai farmacisti su prescrizione medica, portano anche a rischi come disfunzione erettile e problemi di fertilità, cancro alla prostata e molto altro. La produzione, la fornitura e l’importazione o l’esportazione con con l’intento di fornire tali farmaci senza licenza, non sono legali.

Viola: "Vino riduce le dimensioni del cervello"/ "Sostanza cancerogena di tipo 1"

Autorità sanitarie in allerta

Il dottor William Shanahan, direttore clinico delle dipendenze presso il Priory’s Roehampton Hospital, ha spiegato al Daily Mail: “Dieci anni fa c’erano circa 50.000 consumatori di droghe per migliorare l’immagine e le prestazioni nel Regno Unito, ma sospettiamo questo numero potrebbe ora essere alle stelle, sopra i 500.000”. Altre possibili complicazioni includono un cambiamento nel desiderio sessuale, atrofia testicolare, aggressività, sbalzi d’umore e perdita di capelli. Gli effetti a lungo termine possono includere malattie e disfunzioni del fegato.

Mons Giurdanella "sostituire padrini con il Padre"/ "Mafia incompatibile con Vangelo"

Il consumatore non diventa dipendente dalla droga ma da come la droga lo fa sentire e vedere. “La mia paura è che stiamo camminando come sonnambuli in una crisi sanitaria, specialmente per i giovani”, ha detto Shanahan. David McLaughlan, consulente psichiatra presso Priory e co-fondatore di Jitai, app che aiuta le persone nei disturbi con l’alcol, ha spiegato che i social “deformano” le immagini del corpo degli uomini comuni. “Gli uomini sono seduti a casa nel Regno Unito e vedono il mondo attraverso questa lente distorta… Questi ragazzi di corporatura media pensano di essere insolitamente piccoli e magri”: così, tutto ciò porta all’assunzione di droghe come steroidi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA