Alle donne in gravidanza e in allattamento viene raccomandato di effettuare il vaccino Covid. Giunge però una ricerca americana che sembra scombinare le raccomandazioni e contraddire quanto dichiarato finora. Addirittura lo studio dimostrerebbe che il vaccino, in questa fase particolare per la donna, sarebbe responsabile di aborto e morte fetale.

Come apprendiamo da La Verità nel preprint pubblicato a fine giugno viene confermata la pericolosità di questi vaccini. Il cardiologo ed epidemiologo Peter McCullough lo scorso settembre in audizione al Parlamento europeo, chiese che venissero ritirati dal mercato i vaccini anti Covid-19 in quanto responsabili di una serie di patologie, tra cui infiammazione cardiaca, coaguli di sangue e malattie neurologiche. Le analisi sono state condotte dal 1° dicembre 2020 al 26 aprile 2024 dopo la vaccinazione contro il Covid-19, e i risultati sono stati confrontati con quelli dopo la vaccinazione antinfluenzale e dopo tutti gli altri prodotti vaccinali somministrati a donne in gravidanza. I risultati emersi sono stati preoccupanti.

EFFETTI VACCINI COVID SU DONNE IN GRAVIDANZA

In base alla ricerca americana risultano, in tema di aborto, 3.494 casi segnalati dopo il vaccino anti Covid, mentre solo 315 dopo l’anti influenzale, e 936 dopo altre vaccinazioni. Non sono mancati anche casi di malformazione del feto (40 casi contro i 2 con l’anti influenzale e a 8 con altri vaccini), di rottura prematura delle membrane (114, rispetto a 14 e 53 casi), di trombosi placentare (registrata in 6 casi dopo gli anti Covid, mentre nessun evento si era avuto dopo altre vaccinazioni) e di difficoltà di crescita fetale.

“La portata delle complicazioni nella gravidanza evidenziata in questo studio è motivo di grande preoccupazione, e coerente con la vasta esperienza di casi osservati dagli autori”. Questo è quanto si legge nel preprint. Non sono invece noti i rimasugli del Cominarty nel latte materno. I dati per valutare gli effetti sul neonato allattato al seno o sulla produzione/escrezione del latte non sono infatti disponibili.