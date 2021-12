Storia della pizza/ Dalle origini di tremila anni fa alla rinascita con Napoli e…

Se accedendo al motore di ricerca di Google avete notato una pizza, il problema non è che non vedete più bene dalla fame… Il colosso di Mountain View ha deciso, infatti, di celebrare la storia della pizza l’alimento italiano più famoso al mondo con il doodle interattivo di oggi in onore appunto della pizza. Era il 6 dicembre 2007 quando l’arte culinaria della pizza è diventata patrimonio Unesco. Per l’occasione, dunque, è stato creato un puzzle di pizza con i condimenti più amati. La sfida è affettare la pizza in base al tipo. Quindi, bisogna tenere d’occhio i condimenti e i numeri di fette: più è accurato è l’ordine, più stelle si guadagnano. Non importa comunque come la tagliate, quel che conta è mangiar la pizza.

In questo senso le aspettative non vengono deluse e la storia della pizza è più viva che mai: si stima che cinque miliardi di pizze sono consumate ogni anno a livello internazionale, circa 350 fette al secondo solo negli Stati Uniti. Un piatto apprezzato e la storia della pizza è di più di tremila anni. Ma anche se la vita è stata consumata per secoli nelle antiche civiltà dall’Egitto a Roma, la città di Napoli è accreditata ampiamente come luogo di nascita della pizza per come è conosciuta oggi.

STORIA DELLA PIZZA: IL DOODLE IN SUO ONORE

Partendo da lontano con la storia della pizza, vediamo che in antichità la pizza era un piatto molto povero fatto con strutto, formaggio e basilico, a volte con scarti di pesce. Quella che conosciamo noi arrivò nel 1889 grazie al cuoco napoletano Raffaele Esposito, che creò la pizza Margherita in onore della Regina di Savoia. Inizialmente era vendute solo tramite bancarelle ambulanti e da venditori di strada fuori dai forni, fino a quando non sono arrivate le pizzerie. Da allora è tradizione mangiarla lì, fuori casa. È consigliabile mangiarla una volta alla settimana, come piatto unico, puntando su condimenti molto semplici, soprattutto se si vuole tenere sotto controllo il proprio peso. Ve ne sono anche con farine integrali, ma in pizzeria stanno spopolando diverse varianti. Ma nella storia della pizza c’è anche la tradizione di fare la pizza a casa, dove si può usare anche il lievito madre per una migliore digestione. Ognuno poi può scegliere il gusto preferito, vista l’ampia personalizzazione, così alla fine si condivide un momento divertente in famiglia. Lo sappiamo bene, anche in virtù dell’emergenza sanitaria.

STORIA DELLA PIZZA: BOOM DURANTE IL LOCKDOWN

Durante il lockdown la storia della pizza si è rafforzata. Durante quei lunghi mesi, con le pizzerie chiuse, proprio la pizza è tornata alle sue origini, realizzata solo a casa. Gli italiani non hanno saputo rinunciare ad uno dei piatti che li contraddistingue. Infatti il lievito di birra era sparito dagli scaffali dei supermercati. I social si sono riempiti di foto di pizze fatte in casa. Ognuno ha proposto la sua ricetta, qualcuno ha affinato la tecnica… Ma quella napoletana non è di facile realizzazione, visto che è fatta di una pasta morbida e sottile con bordi alti, soffice e tonda. Della storia della pizza fa parte anche la pizza marinata, le cui origini risalirebbero al 1734. Il nome deriva dal fatto che veniva consumata prevalentemente dai pescatori al loro ritorno. La ricetta comunque è semplicissima: pomodoro San Marzano, aglio, origano e olio extravergine di oliva. In onore della pizza, dunque, potete riproporla oggi o gustarvela in pizzeria, col Super Green pass ovviamente, visto che fa il suo debutto proprio oggi.



