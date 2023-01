Storia di una ladra di libri/ Su Canale 5 il film con Emily Watson e Geoffrey Rush

Cast del film Storia di una ladra di libri

Storia di una ladra di libri va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, martedì 24 gennaio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata in co-produzione tra Germania e Stati Uniti d’America del 2013 il cui soggetto è stato tratto dal romanzo La bambina che salvava i libri scritto nel 2005 da Markus Zusak. La regia è stata affidata a Brian Percival con sceneggiatura rivista e adattata da Michael Petroni per un prodotto firmato dalla Twenty Century Fox in collaborazione con Studio Babelsberg. La colonna sonora è di John Williams mentre nel cast sono presenti Sophie Nélisse, Geoffrey Rush, Emily Watson, Ben Schnetzer, Nico Liersch e Carina Wiese.

Storia di una ladra di libri, la trama del film

Le vicende di Storia di una ladra di libri riportate in questo film fanno riferimento al mese di gennaio del 1938 in Germania con una bambina di nove anni di nome Liesel la quale si trova in viaggio con la sua adorata madre e il fratellino Bernard. Stanno cercando di raggiungere la città di Molching viaggiando in treno. Purtroppo per loro questa sarà una esperienza traumatica perché incredibilmente il fratellino muore e viene seppellito in un cimitero che si trova nei pressi della ferrovia della città. Durante il drammatico funerale la sorellina trova per terra un piccolo libro intitolato Il manuale del becchino che probabilmente era stato smarrito da uno degli addetti alla sepoltura. Le vicende della piccola bambina saranno ancora più traumatiche perché ad un certo punto la mamma decide di non potersi più occupare di lei e viene data in adozione ad una coppia composta da Hans che è un convinto anti nazista che per professione fa l’imbianchino e sua moglie rosa che invece ha un pessimo carattere forte. Il suo non appoggiare in maniera ufficiale il partito nazista non gli permette di lavorare e così hanno delle difficoltà economiche di non poco conto.

La bambina ad un certo punto scopre che sua madre che era una convinta comunista, ha dovuto lasciare in fretta e furia la Germania per potersi salvare e quindi di conseguenza ha abbandonato la bambina. Quest’ultima inizia questa sua nuova fase di vita frequentando la scuola dove però viene presa in giro per il fatto di non saper né leggere né scrivere. Così accade che un suo compagno vicino di casa di cittadini insegna velocemente a leggere utilizzando quel libro che lei aveva trovato durante il funerale del fratello. Scoprendo la bellezza e il fascino della lettura la bambina inizia a leggere tantissimo. Successivamente questa sua passione andrà a contrastare con alcune delle pratiche naziste come il rogo dei libri banditi dalla Reich. La ragazza inizierà un’attività di messa in sicurezza e di salvataggio di alcuni libri che rischiavano effettivamente di scomparire per sempre dalla storia.

