Capita per le pellicola cinematografica e non sono certo immuni le serie tv a tale tendenza; spesso e volentieri fatti realmente accaduti ispirano sceneggiatori e registi nella realizzazione di opere dedicate al piccolo e grande schermo. In vista dell’esordio di questa sera – 14 gennaio 2025 – sicuramente qualcuno si starà chiedendo se c’è una storia vera alle spalle della trama di Blackout 2 – Le verità nascoste. In particolare – già ai tempi della prima stagione – molti trovarono delle verosimiglianze tra i fatti narrati nella serie tv di Luca Barbareschi e la tragica storia di cronaca accaduta nel gennaio del 2017 a Rigopiano. Il crollo di un noto Hotel durante una forte nevicata in Abruzzo; una strage che costò la vita a 29 persone.

Soprattutto in rete si è parlato ampiamente delle verosimiglianze tra sceneggiatura e i fatti realmente accaduti in Abruzzo: ma la storia Vera Blackout 2 – Le verità nascoste si ispira davvero al tragico incidente di Rigopiano risalente al gennaio del 2017?

Storia vera Blackout 2 – Le verità nascoste, la smentita di Valerio D’Annunzio: “Abbiamo troppo rispetto…”

Come riporta Il Giornale, ci ha pensato Valerio D’Annunzio – autore del soggetto – a smentire le teorie secondo le quali la storia vera Blackout 2 – Le verità nascoste sarebbe appunto il tragico evento che colpì la località di Rigopiano nel 2017. “Abbiamo troppo rispetto di quanto è accaduto per fare della ‘pornografia’ del dolore. Se nella storia si può notare qualche somiglianza con la realtà vuol dire che questa è riaffiora solo in modo inconscio”. Dunque il tragico evento che costò la vita a 29 persone non è la storia vera alla base della realizzazione di Blackout 2 – Le verità nascoste che è dunque frutto della fantasia e abilità di scrittura degli autori.

Ma oltre alle verosimiglianze con la strage di Rigopiano del 2017, c’è un ulteriore riferimento ad una storia vera Blackout 2 – Le verità nascoste? Pare proprio di no; la trama che milioni di telespettatori hanno già apprezzato con la prima stagione è totalmente frutto della fantasia e talento degli autori.