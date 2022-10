Storie Italiane non va in onda oggi 14 ottobre: perchè/ Eleonora Daniele torna lunedì

Salta anche oggi, venerdì 14 ottobre 2022, il programma di Rai Uno, Storie Italiane. Lo show condotto da Eleonora Daniele, in onda solitamente dalle ore 10 fino alle 12:00 circa, non andrà in onda nelle prossime ore, così come avvenuto nella mattinata di ieri. Se ieri a bloccare Storie Italiane è stata l’elezione del presidente del Senato (votato Ignazio La Russa), oggi toccherà invece alle elezioni del presidente della Camera (per cui la Lega propone l’ex ministro Fontana).

Di conseguenza Eleonora Daniele sarà costretta a prendersi un altro giorno di pausa obbligata per poi fare ritorno regolarmente lunedì mattina, alla solita ora, in diretta tv su Rai Uno. La programmazione del primo canale vedrà oggi la messa in onda regolare di Uno Mattina fino alle ore 10:00 circa, dopo di che scatterà uno speciale del Tg1 dedicato appunto all’elezione del presidente della Camera dei Deputati per la nuova Legislatura.

STORIE ITALIANE NON VA IN ONDA OGGI 14 OTTOBRE: SALTA ANCHE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Sulla guida tv del sito di Rai Uno viene indicato come tempo fino alle ore 13:00, quando poi verrà mandata in onda una puntata di Linea Verde in replica, ma la durata delle elezioni non è certa, di conseguenza è più probabile che ci si prolunghi almeno fino all’inizio del Tg1, che scatterà alle 13:30. Oltre a Storie Italiane, come molti di voi avranno intuito, oggi non ci sarà nemmeno E’ sempre mezzogiorno, il programma di cucina condotto da Antonella Clerici che va in onda in diretta su Rai Uno subito dopo lo show di Eleonora Daniele.

Anche per la Clerici un secondo giorno di pausa dopo lo stop di ieri, per poi tornare ad essere in onda come da copione nella giornata di lunedì 17 ottobre 2022. Non sono previsti altri cambi di programmi per quanto riguarda Rai Uno, con Porta a Porta che anche questa sera tornerà a commentare gli ultimi risvolti politici dalle ore 23:30.











