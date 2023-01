Storie Italiane oggi non va in onda, perché?/ Su Rai 1 funerali Papa Benedetto XVI

“Storie Italiane”, la trasmissione condotta da Eleonora Daniele ogni mattina su Rai Uno dal lunedì al venerdì, oggi non va in onda, pur essendo un giorno feriale. Il programma che quotidianamente accende i riflettori sul nostro Paese, raccontando casi di cronaca e di cronaca nera o descrivendo spaccati di attualità, si prende un lungo stop fino a lunedì 9 gennaio 2023. Ma procediamo con ordine e comprendiamo dapprima le ragioni per cui in data odierna “Storie Italiane” non sarà mandato in onda.

La spiegazione, in realtà, è semplice e intuibile: la mattina di giovedì 5 gennaio 2023 di Rai Uno sarà interamente dedicata ai funerali solenni del Papa emerito Benedetto XVI, scomparso all’età di 95 anni sabato 31 dicembre 2022. Lo speciale sull’ultimo saluto al Pontefice ha preso il via dalle 8.30 con Giorgia Cardinaletti in studio e la telecronaca da piazza San Pietro a cura di Ignazio Ingrao e Giuseppe Lavenia. Dalle 9 prenderà il via la diretta dei funerali non soltanto sulla rete ammiraglia di viale Mazzini, ma anche nello speciale di “Rai News 24” con ospiti e inviati – che sarà tradotto anche nella lingua dei segni italiana – e su RaiNews.it.

“STORIE ITALIANE” NON VA IN ONDA OGGI: PERCHÉ?

Quindi, oggi “Storie Italiane” non andrà in onda per lasciare spazio al tributo dei fedeli a Joseph Ratzinger, predecessore di Papa Francesco e fine teologo, il cui corpo, sottoposto a tanatoprassi, è stato esposto in questi giorni in Vaticano, ricevendo la visita di migliaia di credenti provenienti da ogni angolo d’Italia e non solo. Un lungo addio che si concluderà con le esequie odierne e la successiva sepoltura di Benedetto XVI.

“Storie Italiane” non ritornerà neanche domani, venerdì 6 gennaio 2023, in quanto Rai Uno trasmetterà la Santa Messa presieduta da Papa Bergoglio in occasione della Solennità dell’Epifania del Signore. Seguirà, alle 11.20, lo speciale dell’Epifania di “A Sua Immagine”, presentato da Lorena Bianchetti, con, alle 12, la conclusiva recita dell’Angelus.

