Strade chiuse G20 Roma 30 e 31 ottobre/ Viabilità manifestazioni nella Capitale

Per il G20 di Roma di sabato 30 e domenica 31 ottobre al “Roma Convention Center – La Nuvola”, nel quartiere Eur, sono previste chiusure e deviazioni. Fino al termine del vertice tra i presidenti dei Paesi coinvolti, molte strade principali della città saranno chiuse e limitate al traffico veicolare e pedonale.

G20 Roma, summit 30-31 ottobre 2021/ Diretta programma Draghi, chiusure, black bloc

In tutto saranno schierati ottomila tra agenti e militari. Sono 5.296 unità di rinforzo, di cui 2.542 della Polizia di Stato, 1.774 dell’Arma dei carabinieri, 580 della Guardia di finanza e 400 unità delle Forze armate, con tiratori scelti e i pompieri del gruppo Nbcr specializzati nel biologico, chimico e nucleare. Nei due giorni del summit la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo della Capitale sarà garantita dai mezzi dell’Aeronautica e dagli elicotteri della Polizia.

Detenuto scoperto con cellulare in bocca/ Dopo la perquisizione trovata la "sorpresa"

G20 ROMA: LE MANIFESTAZIONI E LE STRADE CHIUSE

Per il G20 di Roma, molte strade saranno chiuse e nella giornata di sabato 30 ottobre sono state autorizzate due manifestazioni a cui si potrebbe aggiungere una protesta dei No pass. Alle 15 di sabato è previsto un corteo da Piramide alla Bocca della Verità organizzato da Cobas, centri sociali, lavoratori Alitalia e Whirlpool, Fridays for future, sono attese 5-10 mila persone. Alle 14,30 a piazza San Giovanni invece ci sarà un sit-in del Partito comunista contro le politiche del governo Draghi. I No pass potrebbero inserirsi in questo sit-in oppure radunarsi alle 16 a piazza del Popolo.

Alessio Zangrilli, pugile scomparso da Roma/ Avvistato all'Umberto I? “Su una panca…”

La zona intorno alla Nuvola è stata chiusa per un’area estesa per 10 km quadrati ed è divisa in tre zone, ognuna delle quali sotto la responsabilità di un dirigente della Polizia. Queste le strade chiuse: Piazzale dell’Industria, Cristoforo Colombo, Viale dell’Industria, Viale della Pittura, Via dell’Arte, Via della Musica, Via della Scultura, Viale Rembrandt, Via dell’Architettura, Largo Edmondo Bernacca, Via del Poggio Laurentino, Viale America, Largo Giuseppe Pella, Via Cristoforo Colombo, Viale Europa, Viale Beethoven, Piazzale Asia, Viale Asia, Viale Tostoj, Via Listz, Via Chopin, Via Bizet, Viale della Civiltà del Lavoro, Via Ciro il Grande, Piazzale dell’Agricoltura, Piazzale dell’Industria, Cristoforo Colombo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA