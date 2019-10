Strage bus Erasmus: processo si farà/ Vittoria delle famiglie delle vittime italiane

Sono passati più di tre anni da quel terribile 20 marzo 2016, giorno in cui si verificò la cosiddetta strage del bus Erasmus. In quell’inizio di primavera di tre anni fa, un autobus di linea spagnolo con a bordo numerosi studenti universitari, si schiantò, provocando la morte di 13 studentesse, fra cui sette originare dell’Italia. Ora le famiglie delle vittime italiane hanno finalmente ottenuto la possibilità di avere un processo, come riferisce l’edizione online di TgCom24, citando il quotidiano genovese IlSecoloXIX. Dopo tre anni di tenacia ed estenuanti battaglie legali, comprese tre archiviazioni, andrà alla sbarra l’autista del bus della strage degli studenti, avvenuta in Catalogna.

STRAGE BUS ERASMUS, I GENITORI DI BONELLO “FINALMENTE”

Come ricorda il giornale ligure, le famiglie delle sette vittime italiane, leggasi Elisa Valent, Valentina Gallo, Elena Maestrini, Lucrezia Borghi, Elisa Scarascia Mugnozza, Serena Saracino e Francesca Bonello, si preparano ad una nuova battaglia legale dopo l’annuncio della corte d’appello di Tarragona, che ha deciso di accogliere l’ultimo ricorso presentato dai legali. “Finalmente potremo chiedere giustizia”, le parole a Il Secolo XIX dei genitori della 24enne Francesca Bonello, deceduta tre anni fa in Spagna. L’autista del bus, Santiago Rodriguez Jimenez, di anni 62, è accusato di omicidio colposo, e nel corso delle ultime indagini l’uomo spiegò di aver avuto prima un colpo di sonno, e poi ritrattò la sua versione. “E’ una decisione che accogliamo con soddisfazione”, hanno aggiunto ancora i genitori della Bonello. La speranza è che si possa finalmente conoscere la verità sul terribile incidente, dopo anni in chiacchiere, indiscrezioni e archiviazioni: ora è giunto il tempo di porre la parola fine a questa vicenda.

