Kevin, ucciso dal papà Giovanni Barreca nella strage di Altavilla, raccontava ad un amico quanto stesse accadendo nella sua famiglia. I messaggi vengono mostrati da “Mattino 5”: “Adesso dove vivo c’è una battaglia, una battaglia dello spirito”. L’amico risponde: “Stai tranquillo, so che dici la verità. Ho la pelle d’oca”. E Kevin ancora replica: “È la forza del mio Dio”. L’interlocutore chiede spiegazioni e lui risponde: “Che dipende se vuoi crederci o meno, la pelle d’oca ti viene grazie a lui”.

“Ma è qualcosa di bello o di brutto?” chiede lui e il ragazzo ancora risponde: “Provo a spiegartelo. Nella mia famiglia negli ultimi giorni sono capitate cose difficili da capire cose che hanno a che fare con la spiritualità. E ora ci sono due fratelli di Dio che stanno liberando mia madre e mio fratello da dei demoni cattivi che li hanno attaccati. La mia famiglia sta cadendo a pezzi. Perché io sono indifferente a tutto questo, scappo sempre da casa mia per andare da voi e non pensare, perché io qui non sento pace”.

Kevin, ucciso dal papà Giovanni Barreca: “Ci sono due figli di Dio in casa”

Secondo Kevin, ucciso nella strage di Altavilla, ancora, “a causa di questo mio modo di fare il diavolo sta divorando la mia famiglia”. Il ragazzo, di 14 anni, ancora spiega: “Ieri il diavolo aveva posseduto mio fratello e mia madre, dicevano cose che facevano tantissima paura”. L’amico chiede di spiega ancora meglio quanto stesse dicendo e lui continua: ““Un bambino di cinque anni che racconta di come il diavolo sia dentro di lui e sia venuto in questa casa per distruggere la mia famiglia ed ucciderci tutti. Non sai che spavento, non hai idea ieri notte, a casa mia c’è stato un caso incredibile”.

Kevin, poi, dice ancora: “Lo so e lo sento. Ma io ho Dio con me, non può farmi nessun male”. Parlando invece della coppia composta da Sabrina Fina e Massimo Carandente, Kevin li descrive come “un fratello, figlio di Dio, con sua moglie. Sono amici nostri e hanno un grande potere spirituale. Fanno venire i brividi”.