Striscia la notizia, Ricci vs Ezio Mauro/ “Un maniaco sessuale che delle veline…”

Striscia la Notizia tornerà in onda con la nuova stagione da lunedì 23 settembre, alle 20.35 su canale 5. La nuova edizione del tg satirico è stata presentata in conferenza stampa da Antonio Ricci e dai conduttori Ezio Greggio e Michelle Hunziker. Il padre di Striscia la Notizia che ha annunciato che la vocedi quest’anno è “Resilienza per evidenziare questo tentativo di resistere e di passare in maniera attiva e ottimistica tutte le fasi negative che possono succedere”, ha confermato, per il terzo anno consecutivo, la presenza delle veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. “Le Veline ci sono e lottano insieme a noi – ha detto Ricci in conferenza stampa – . Sono state oggetto di polemiche per molti anni. Mentre c’erano le Veline, c’era YouPorn e uno poteva andare su tutti i siti a vedere le donne nude. Era solo quel maniaco sessuale di Ezio Mauro che su ‘La Repubblica‘ continuava a dire che l’Italia veniva rovinata dalle Veline”. E ancora: “Le Veline sono due ragazze che ballano bene, hanno condotto ‘Paperissima Sprint‘ quest’estate con successo, sono state due conduttrici fondamentali, non hanno amori per amori con calciatori né con manager rampanti, per ora. Sono ragazze serie, fanno la loro vita e il loro lavoro: che è quello di ballare”.

STRISCIA LA NOTIZIA: ANTONIO RICCI SVELA TUTTE LE NOVITA’

In conferenza stampa, Antonio Ricci ha presetato tutte le novità della nuova edizione di Striscia la Notizia. Tra gli inviati, la novità è la presenza di “Erica senza k“. Nuovo inviato è anche Philippe Daverio che curerà la rubrica “Museo aggratis”, in cui si spiega “come in ogni città senza spendere una lira si possa andare in giro possa vedere delle opere d’arte che in Italia non mancano – ha specificato Antonio Ricci -. Avremo anche altri bambini che affiancheranno il nostro piccolo divulgatore scientifico Eric Barbizzi e abbiamo in previsione di mandare in onda altri giovani che si interessino dei problemi del nostro territorio, tema molto importante perché siamo combinati male: è la deriva ambientalista di Striscia”. Gli imitatori, inoltre, si lanceranno nell’imitazione di nuovi personaggi come Valeria Graci che sarà il nuovo ministro Paola De Michelis in versione Peppa Pig. Non mancherà, infine, la presenza dell’amico degli animali Edoardo Stoppa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA