Achille Lauro/ Dal nuovo singolo “Banda Kawasaki” all’amore segreto per la fidanzata Francesca

Con l’arrivo dell’estate è tempo di nuovo singolo per Achille Lauro che è tornato alla musica con “Banda Kawasaki”, un brano urban avanguardista, scritto a quattro mani con Salmo e Gemitaiz e prodotto da Gow Tribe, Danien e SixPm fuori per Elektra Records/Warner Music Italy. In questi giorni il performer ha ha annunciato a sorpresa anche l’uscita del remix del brano registrato con i ragazzi della comunità Kayros di Don Claudio Burgio. Una scelta che il trasformista Achille Lauro ha raccontato così dalle pagine del Corriere della Sera: “ho seguito l’intera direzione di Banda Kawasaki. Il concept ‘La moda nasce dalla strada’ non è casuale. So cosa provano i ragazzi di Kayros perché ci sono passato anche io. Conosco quella sensazione di vuoto che si trasforma in quella fame capace di modificare il destino”.

Non è un caso che Achille Lauro ha scelto proprio i ragazzi della comunità Kayros di Don Claudio Burgio: “volevo che i ragazzi incarnassero un’idea. Quando ti senti solo al mondo. Lì dove nasce la rivoluzione. Volevo che facessero la loro versione di Banda Kawasaki, che si esprimessero e volevo dimostrargli cosa si prova quando si segue profondamente qualcosa che si ama”.

Chi è Achille Lauro? Origine del nome e vita privata

Classe 1990, Achille Lauro, all’anagrafe Lauro De Marinis, è nato l’11 luglio a Verona, ma è cresciuto a Roma. Da dove deriva l’origine del suo nome d’arte? A rivelarlo è stato proprio il cantautore di “Me ne frego” e “Rolls Royce” dalle pagine del Corriere: “mio padre si chiama Nicola De Marinis, è stato professore universitario e avvocato, ha scritto quattro libri, per meriti insigni è diventato consigliere della Corte di Cassazione. Nonno Federico era prefetto di Perugia, l’altro nonno ha combattuto nella seconda guerra mondiale: si chiamava Archimede Lauro Zambon. Sono nato a Verona perché lì abitava la famiglia di mia mamma, Cristina, originaria di Rovigo, ma sono cresciuto a Roma”.

Tralasciando i dettagli sull’origine del suo nome, Achille Lauro è felicemente fidanzato ed innamorato anche se raramente parla della sua vita privata e sentimentale. Una scelta che rispecchia il suo carattere schivo e riservato e anche quello di Francesca, la fidanzata di Lauro. I due stanno insieme da 5 anni e in rarissime occasioni sono stati pizzicati dai paparazzi intenti a trascorrere qualche giornata di relax al mare!











