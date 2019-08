Stromboli, nuova eruzione/ Colata lavica nella notte, a Ginostra è fuga di turisti

Nuova eruzione del vulcano Stromboli. Nella tarda serata di ieri, poco dopo le 22:30, si è verificata una nuova esplosione con fuoriuscita di materiale vulcanico. Come riferisce l’edizione online de Il Messaggero, una vistosa colata lavica è scesa lungo la sciara del fuoco, il versante dove il vulcano “incontra” il mare. La colata è proseguita per diverso tempo mentre la pioggia di cenere si è esaurita dopo pochi minuti dall’eruzione. Questo il comunicato ufficiale dall’Osservatorio etneo dell’Istituto di geofisica e vulcanologia: «alle 22:43 si è verificata una sequenza esplosiva dall’area centro-meridionale. Personale in campo riporta la ricaduta di materiale piroclastico sull’abitato di Ginostra. Per quanto riguarda l’attività sismica contestualmente è stato osservato un aumento dell’ampiezza e della frequenza dei segnali sismici associati alla sequenza esplosiva. L’ampiezza del tremore ha mostrato un repentino incremento e attualmente oscilla su valori medio-alti».

STROMBOLI, NUOVA ERUZIONE

Nessun ferito viene segnalato, ne tanto meno danni alle cose, ma ovviamente l’eruzione ha provocato paura e spavento nei turisti presenti sull’isola, circa tremila in totale. Nella frazione di Ginostra, che è raggiungibile solo via mare, sono solo un centinaio gli “impavidi” rimasti, dopo che in molti avevano deciso di abbandonare la piccola isola a seguito dell’eruzione di mercoledì scorso. Dopo la violenta esplosione del 28 agosto il sindaco Marco Giorgianni ha deciso di prorogare l’ordinanza che vieta l’ormeggio ai vaporetti (che notoriamente trasportano a Stromboli turisti ed escursionisti), e solo aliscafi e traghetti di linea possono attraccare: «Il provvedimento – le parole dello stesso primo cittadino – si rende necessario a fronte dell’esigenza di garantire la massima serenità nella gestione delle operazioni di verifica dell’attività vulcanica attualmente in corso, mantenendo così la attuale situazione di ordine che un eventuale e numericamente importante afflusso di escursionisti potrebbe in qualche modo condizionare».

