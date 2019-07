STROMBOLI, VIDEO ESPLOSIONI ED ERUZIONE VULCANO/ Turisti in acqua: “rischio maremoto”

Lo Stromboli torna a fare paura: nelle ultime ore sono state registrate violente esplosioni dal cratere del vulcano con caduta di lapilli che ha già provocato una serie di incendi nella zona dei canneti. Alcuni turisti si sono lanciati in mare spinti dal panico ma secondo quanto fatto sapere dai vigili del fuoco non ci sarebbero feriti. Certamente si tratta di “una tra le maggiori esplosioni registrate sullo Stromboli”. Guido Giordano, professore di Vulcanologia all’Università di Roma, è intervenuto a RaiNews per commentare l’attuale situazione che sta destando non pochi timori e le sue sono parole tutt’altro che rassicuranti. Secondo l’esperto, infatti, non si esclude del tutto il rischio di maremoti: “La cosa più importante è stare in zone protette, nelle cosiddette aree ‘d’attesa’, come nella piazza di San Vincenzo, e lontani dal mare perchè un pericolo associato all’eruzione sono le frane che innescano maremoti, come avvenne nel 2002”, ha commentato. La situazione più critica è a Ginostra poichè “è un po’ meno riparata di Stromboli e si sono verificati degli incendi. Si sta provvedendo a spostare le persone in luoghi di sicurezza”, ha aggiunto Giordano. Secondo l’esperto è “necessario stare alcune decine di metri dal dislivello del mare, stare in contatto con i volontari della protezione civile e attendere istruzioni”. A suo dire si sarebbero verificate “due vibrazioni: la prima di terra e la seconda acustica, d’orecchio. E’ probabile che la prima esplosione abbia avuto un effetto sismico”, ha chiosato. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

STROMBOLI, VIOLENTE ESPLOSIONI DAL CRATERE

Eruzione a Stromboli: il vulcano ha seminato il panico tra i turisti in vacanza nelle isole Eolie. Una serie di violente esplosioni sono state registrate dal cratere secondo quanto segnalato dall’inge di Catania. Due trabocchi di lava stanno scendendo dalla Sciara del fuoco. Ma è anche la caduta di lapilli a preoccupare, perché sta provocando degli incendi nella zona dei canneti. Dei turisti si sono lanciati in mare per la paura. «C’è stata una potente esplosione. Abbiamo sentito un boato, poi si è alzata una colonna di fumo e lapilli incendiari su Ginostra e fiamme sui costoni del vulcano», hanno raccontato alcuni testimoni, come riportato dal Messaggero. I turisti parlano di una vera e propria “pioggia” di lapilli. «Vediamo una colonna di fumo nero dal vulcano, abbiamo sentito un boato molto forte, metà dell’isola di Stromboli non si vede», ha raccontato un testimone oculare da Lipari. Da qui lo scenario è impressionante: l’isola è scomparsa dentro una fitta coltre di fumo.

STROMBOLI, ESPLOSIONI DA VULCANO: GINOSTRA IN FIAMME, TURISTI IN MARE

Momenti di paura a Stromboli. «C’è stata una pioggia di pietre che ha mandato vetri in frantumi e danneggiato porte e finestre. Bisogna vedere, però, cosa sta accadendo a Ginostra», ha dichiarato Carlo Lanza. La Protezione Civile è in contatto con la Forestale e i Vigili del Fuoco. La sala operativa regionale si è infatti subito attivata dopo aver ricevuto dall’Ingv la segnalazione di una serie di violente esplosioni sullo Stromboli. La frazione di Ginostra, secondo quanto riportato da Il Tempo, è in fiamme e in questi istanti si sta valutando la completa evacuazione dell’isola. La paura è tanta, anche perché è ancora molto forte la psicosi di uno tsunami come quello del 2002. E infatti i traghetti sono rientrati nel porto e i turisti sono stati fatti risalire sulle barche per lasciare le coste. Nel frattempo elicotteri si sono alzati in volo per perlustrare la zona e il sole è già coperto dal fumo. Invece le persone che si trovano sull’isola hanno iniziato a condividere foto e video dell’eruzione sui social.





© RIPRODUZIONE RISERVATA