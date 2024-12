Stucky 2 si farà? Ascolti buoni, cosa sappiamo sulla seconda stagione della fiction di Rai2

Manca poco all’ultima puntata della prima stagione della serie poliziesca di Rai2 incentrata sulle vicende dell’ispettore Stucky, che ha il volto di Giuseppe Battiston, e le anticipazioni svelano che sarà un gran finale imperdibile. Tuttavia in molti si chiedono: Stucky 2 si farà? La fiction di Rai2 avrà una seconda stagione? Al momento non si sono esposti né i produttori né Rai Fiction, anche gli attori, in primis il protagonista, non hanno rilasciato dichiarazioni in merito tuttavia ci sono almeno due validi motivi per cui le vicende dell’ispettore possano avere un seguito.

Il primo riguarda la disponibilità di materiale, la serie è tratta dai romanzi di Fulvio Ervas che in tutto ha scritto dieci romanzi e non tutti sono stati utilizzati per la serie. Il secondo motivo, di peso maggiore, riguarda gli ascolti più che buoni che la fiction ha ottenuto, le prime cinque puntate hanno realizzato una media di 1,4 milioni di telespettatori 7,4% di share. Numeri ottimi che fanno alzare la media delle rete e che dimostrano come ci sia margine per sperimentare con una serie che, anche se di genere poliziesco, è diversa da tutte le altre e lasciano ben sperare che Stucky 2 si farà.

Anticipazioni Stucky 2, quando in onda la seconda stagione? La fiction di Rai2 ‘si allunga’

Fatte tutte queste premesse sulla mancata conferma che Stucky 2 si farà, anche se molto probabile. Si possono fare delle ipotesi su quando andrà in onda la seconda stagione di Stucky le riprese potrebbero cominciare nel 2025 mentre per la messa in onda si dovrebbe attendere la fine del 2025 o l’inizio del 2026. Nel cast ovviamente sarebbero riconfermati gli attori principali, accanto a Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova, Thomas Trabacchi e Diego Ribon. Nel frattempo Rai2 ha preso una decisione che farà felice tutti i fan della serie, Stucky ‘si allunga’, questa sera andrà in onda l’ultima puntata di stagione ma mercoledì prossimo, 11 dicembre, sempre in prima serata il film Finche c’è prosecco c’è speranza sempre con protagonista Giuseppe Battiston nei panni dell’ispettore Stucky tratto sai romanzi di Fulvio Ervas.