La proposta del prof fa discutere il web: studiare la storia in ordine non cronologico e poi…

Una clip sul social TikTok ha scatenato la discussione all’interno del mondo della scuola: un professore, rispondendo ad alcune domande dei suoi studenti, ha parlato della sua idea di studiare la storia al contrario, o meglio affrontare le epoche storiche più vicine e attuali. Una ‘proposta’ che ha messo apertamente in discussione il tradizionale metodo cronologico di insegnamento della storia nelle scuole.

“Perché studiare i Sumeri a 13 anni e non il Novecento?”, si domandano gli alunni, innescando in qualche modo l’idea del professore, che infatti ha aperto all’idea di studiare la storia non necessariamente in ordine cronologico. Una proposta molto semplice che per certi versi sarebbe rivoluzionaria nel mondo della scuola, perché si studierebbe a ritroso. Un metodo che piace molto al prof di TikTok, che lo riterrebbe molto più efficace e coinvolgente per gli studenti.

Studiare la storia al contrario? Gli studenti e il mondo accademico si dividono

Così, mentre la proposta del prof va “virale” su Tik Tok, il dibattito si accende tra chi è d’accordo e chi invece non ritiene affatto utile questa soluzione. Da una parte, infatti, c’è chi ritiene assolutamente fondamentale partire dall’inizio per avere una visione di insieme più ampia e poter poi connettere i vari accadimenti con cognizione di causa. Diversa è l’idea dell’altra campana, che preferirebbe partire dalla storia contemporanea per sensibilizzare i ragazzi.

Va capito, ovviamente, se questa semplice idea nata da una discussione TikTok possa diventare qualcosa di più, diventando un’idea concreta nella didattica o se invece resterà una semplice boutade. Di sicuro in questi giorni se ne continuerà a parlare, vedremo cosa accadrà.