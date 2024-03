Studio Battaglia 2, ultima puntata/ Anticipazioni 28 marzo 2024 e diretta: colpi di scena per Anna e Massimo

Studio Battaglia 2: anticipazioni e diretta ultima puntata 28 marzo 2024

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Studio Battaglia 2 in onda oggi, giovedì 28 marzo 2024, in prima serata su Raiuno, promettono verità sconvolgenti e colpi di scena per tutti i protagonisti. Se Anna è alle prese con la difficile situazione sentimentale che sta vivendo, divisa tra il suo matrimonio ormai in crisi e la relazione clandestina con Massimo, Nina deve fare i conti con la gravidanza. A tutto ciò si aggiungono le varie vicende legali che si ritrovano a dover gestire e che, inevitabilmente, si mescolano con le vicende personali da cui provano a tenere lontana la madre.

Marina, nel frattempo, a sua volta, si ritrova a dover fare i conti con le sue scelte di vita e con la relazione che ha con Renzo di cui non è più così sicura proprio nel momento in cui riceve un prestigioso premio alla carriera.

Anticipazioni Studio Battaglia 2: la trama degli ultimi episodi

Non mancheranno sorprese nell’ultima puntata di Studio Battaglia 2 stando alle anticipazioni degli ultimi episodi. In occasione dell’anniversario, Anna e Alberto, dai figli, ricevono in regalo un weekend durante il quale i due provano a rimettere insieme i cocci del loro matrimonio, ma ogni tentativo si rivela un fallimento. Nel frattempo, Anna è legalmente impegnata contro Corrado Fini, il marito di Michela che Anna prova a difendere per garantirle ogni diritto.

Nina, invece, si ritrova a dover fare i conti con il passato e ad affrontare l’ex fidanzato Leo a cui deve rivelare di aspettare un bambino. Una confessione che rischia di stravolgere totalmente la sua vita. Marina, invece, dopo aver ricevuto un premio alla carriera, comincia a riflettere sulla sua relazione con Renzo mentre Massimo si ritrova faccia a faccia con l’ex moglie in una durissima battaglia legale.

Come vedere in diretta streaming Studio Battaglia 2

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Studio Battaglia 2, dunque, promettono una serata assolutamente imperdibile che può essere seguita in diretta televisiva, su Raiuno, a partire dalle 21.30 e in diretta streaming su Raiplay dove è possibile rivedere non solo la seconda puntata di Studio Battaglia, ma anche le puntate della prima stagione.

