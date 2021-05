Stupro ai Colli Albani: violentato da 2 amici/ Drogato, stuprato e sbattuto in strada

Dopo mesi di indagini si è chiuso il caso riguardante un giovane che era stato violentato ai Colli Albani, in quel di Roma, lo scorso autunno: i responsabili sono alcuni suoi “amici”. Come riferisce l’Huffington Post, la vittima era stata prima drogato e quindi rinchiuso in casa e violentato a turno, dopo di che era stato cacciato via dall’appartamento dove aveva subito la violenza ancora sanguinante. Un episodio agghiacciante per cui sono stati arrestati due ragazzi romani ritenuti responsabili dello stupro avvenuto pochi mesi fa.

Denise Pipitone, Milo Infante vs Anna Corona/ "Smentita di nuovo dagli investigatori"

Il giovane era stato soccorso attorno alle 5:00 di mattina da un’ambulanza e da una pattuglia della polizia di stato, in un bar di Colli Albani: il ragazzo, come avevano riferito gli agenti, era molto agitato, e aveva raccontato di aver fatto uso di droghe e di essere stato violentato da dei conoscenti. In seguito era stato portato in ospedale per tutti i controlli clinici del caso che avevano accertato la violenza sessuale nonché l’assunzione di stupefacenti, confermando di fatto la versione della vittima. Il giovane era quindi tornato a casa con una prognosi di ben 25 giorni, a testimonianza delle violenze subite.

Ciro Grillo, Vittorio Lauria "Nessuno era ubriaco"/ "Ragazza disse meglio tre di uno"

STUPRO AI COLLI ALBANI: ASSUNTA LA TERRIBILE DROGA GBH

Erano quindi scattate le indagini da parte del commissariato Appio, che hanno poi ricostruito nel dettaglio la vicenda: il ragazzo aveva cenato e aveva assunto della GBH, acido organico noto come “droga dello stupro”, assieme a due amici; questi l’avevano poi invitato ad andarsene e lui, dopo aver vagato per un po’ senza meta, era tornato dai due chiedendo loro di essere accompagnato a casa, ed è lì che sarebbe poi avvenuto lo stupro. I due lo hanno infatti fatto entrare e poi con minacce e violenza lo hanno violentato; dopo di che l’hanno buttato fuori da casa sanguinante, dicendo che se avesse denunciato il fatto avrebbero fatto vedere il video al suo fidanzato. I due violentatori identificati hanno 25 e 32 anni e nei loro confronti le accuse sono gravissime, leggasi violenza sessuale di gruppo, lesioni e spaccio di sostanze stupefacenti per uno dei due.

LEGGI ANCHE:

Morte Sara Scimmi/ La famiglia “Troppo contraddizioni, c'è un dna sotto le unghie..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA