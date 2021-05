STUPRO DI GRUPPO A TRAPANI, PAPÀ VITTIMA “HO DIFESO STUPRATORI”/ Legale dei ragazzi..

Il programma di Rai Uno, Storie Italiane, ha intervistato il legale dei ragazzi accusati di stupro, che ha spiegato quale sia la versione fornita dai propri assistiti agli inquirenti: “E’ andato abbastanza bene – le parole dell’avvocato in diretta telefonica con il talk show della televisione pubblica – i ragazzi hanno voluto rispondere, un fatto positivo, faremo ricorso contro l’ordinanza di custodia cautelare, secondo i ragazzi non ci sarebbe stata nessuna violenza”.

Quindi il legale ha aggiunto: “Attenzione, non ho detto che hanno spiegato che la ragazza fosse consenziente, ma che hanno dato la loro versione dei fatti e secondo la versione fornita dai due ragazzi non c’è stata alcuna violenza”. Sui lividi e le ecchimosi rivenute sul corpo della giovane stuprata, l’avvocato ha aggiunto quale sia la posizione dei propri assistiti: “La ragazza non è abbastanza esile ma robustae si sarebbe fatta questi lividi su questi avambracci come il risultato per il fatto che l’hanno presa in braccio e poi lei è caduta dalle scale perchè diceva che era ubriaca. Le lesioni sono nella parte alta”. Sulle lenzuola del letto dove sarebbe avvenuto lo stupro: “Sono sotto sequestro”, mentre sull’incidente probatorio: “Non è stato ancora fissato”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

STUPRO DI GRUPPO A TRAPANI, PADRE VITTIMA: “ECCO PERCHÈ HO DIFESO GLI STUPRATORI”

A Storie Italiane il caso della 18enne ragazza che è stata stuprata da cinque giovani ventenni in quel della provincia di Trapani. Una violenza di gruppo che ha fatto scalpore oltre che per l’efferatezza del gesto quanto perchè il padre della vittima, inizialmente, aveva accusato la figlia perchè ubriaca, discolpando invece i cinque ragazzi che l’avrebbero stuprata. Il programma di Rai Uno ha intervistato stamane il padre di questa giovane: “E psicologicamente molto giù. A volte si sveglia di notte e urla – racconta il genitore – diceva che voleva essere lasciata tranquilla e stava male, va in cucina prende un coltello e tenta il suicidio, sono stato io a toglierle il coltello. La domenica è stata tutto il giorno in silenzio, non l’ho voluta tormentare per lasciarla nella sua riflessione, quando lunedì 8 febbraio ci ha detto che voleva esternare fiducia contro chi ci ha fatto male. Lei era cosciente ma un po’ carica di alcol e io per questo pensavo che stesse dicendo fesserie e ovviamente questo ha dato valore alla mia posizione che voleva giustificare questi ragazzi, quando poi il 9 lei torna dal pronto soccorso e mi racconta la storia, a quel punto ho cambiato direzione”.

Quindi il padre della giovane ragazza stuprata, ha proseguito: “Io essendo non vedente non potendo vedere lo sguardo le espressioni che mi mostravano, mi hanno fatto dichiarare tutto il contrario per arrivare a mettermi contro il popolo e mia figlia, due di questi ragazzi erano amici fin da infanzia, hanno mangiato a casa mia, ero un po’ come il loro papà, e mi son sentito tradito”.

STUPRO DI GRUPPO A TRAPANI, IL PAPA’: “FIERO DELLA MITA CITTA’”

Quindi il genitore ha concluso: “Sono fiero della mia città e non può accettare persone queste di tipo, non vorrei confrontarmi con questi soggetti, va sempre denunciato ogni cattivo gesto contro la dignità e il diritto di una persona”. Edoardo Lucarelli, inviato da Storie Italiane, ha precisato: “Quest’uomo ci è sembrato autentico in difficoltà e un grande senso di colpa verso la figlia, lui ci ha detto che i cronisti locali hanno dato subito risalto a questa notizia. Lui ha detto che non vedeva l’espressione di questi ragazzi, dice che è stato un po’ come un padre, si fidava di queste persone, poi la figlia aveva bevuto molto, quindi lui è andato dai carabinieri a denunciare ma in quel momento sono giunti anche i ragazzi e lui si è fatto un po’ coinvolgere”.

