Stupro di gruppo a Modena: 3 vittime/ Incriminate 8 persone di origine pakistana

Tre donne di origine filippina sequestrate e stuprate

A Novi, in provincia di Modena, tre donne sono state sequestrate e stuprate per un’intera notte da otto uomini. A scoprirlo sono stati i carabinieri su segnalazione di alcuni residenti. Le vittime, di origine filippina, sono state tenute in ostaggio per una notte intera da otto uomini di origine pakistana. Gli aggressori sono stati arrestati quando le donne sono riuscite a dare l’allarme. Due delle vittime, infatti, sono riuscite a chiedere aiuto ai passanti tentando di uscire da una finestra, mentre all’interno dell’appartamento gli uomini dormivano.

Due donne vittime del sequestro e dello stupro hanno all’incirca 40-50 anni, mentre la terza giovane ne ha 32. Con loro ci sarebbe stato anche un giovane di cui non si conosce l’età, figlio di una delle due donne, come spiega Open. Non solamente le due donne avrebbero subito violenze sessuali, ma anche il giovane. I segni sul corpo sono stati riscontrati dal personale del 118, prima ancora che le vittime venissero portate all’ospedale.

Le tre donne avevano chiesto un passaggio

Le vittime della violenza sessuale hanno riferito di trovarsi in provincia di Modena, per turismo. Le tre donne e il figlio di una di loro sarebbero finite in quel casolare dopo aver accettato un passaggio in auto da alcuni uomini pakistani. Anziché portarle nel luogo concordato, gli uomini le avrebbero condotte nel posto dove poi le hanno violentate. Il casolare era disabitato fino ad un anno fa, quando un uomo originario del Pakistan lo ha riadattato a casa: attualmente, come spiega Open, c’è un via vai di connazionali. Tra gli uomini presenti nel casolare, solamente il padrone di casa non sarebbe stato arrestato.

Le donne avrebbero chiesto un passaggio per Carpi a un gruppo di pakistani. Gli uomini le hanno sequestrate nel casolare per una notte, abusando di loro dopo aver “prelevato” i loro cellulari. Non appena due donne hanno tentato di fuggire, attirando così l’attenzione dei vicini, sono state allertate le forze dell’ordine. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato gli otto pakistani.











