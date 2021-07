Subdola ossessione/ Su Rai 2 il film con Mia Rose Frampton (oggi, 5 luglio 2021)

‘Subdola ossessione’ è il film proposto da Rai 2 per il torrido pomeriggio estivo di oggi, 5 luglio 2021, con inizio alle ore 15,45. Pomeriggio thriller quindi se vi sintonizzerete sulle frequenze di Rai 2, con una pellicola conturbante, ideale per un cinema domestico tra brividi e tensioni sino alla fine. In ‘Subdola ossessione’ protagonista è la bionda Mia Rose Frampton, protagonista dell’apprezzata serie Tv ‘Make It or Break It – Giovani campionesse (Make It or Break It)’ sulla vita difficile delle giovani atlete in procinto di arrivare all’agognato traguardo olimpico, oppure per l’avventuroso e divertente film del 2014 ‘Tammy’.

SOLO PER VENDETTA/ Video streaming Rete4: Nicholas Cage in un film violento e..

Al fianco di Mia Rose troviamo Molly Hagan, navigata attrice sia sul grande che sul piccolo schermo, da citare per i suoi ruoli in film come ‘Henry Poole – Lassù qualcuno ti ama (Henry Poole Is Here)’ o ‘Air Bud 4 – Una zampata vincente (Air Bud: Seventh Inning Fetch)’, pellicole che hanno segnato il cinema per piccoli schermi domestici.

Sedotta e Abbandonata/ Su Rai 3 il film con Stefania Sandrelli (oggi, 4 luglio 2021)

Subdola ossessione, la trama del film

Andiamo a leggere da vicino la trama di Subdola ossessione. Bridgette Burwitt è una giovane star di lacrosse, sport tipicamente nord-americano che risale ai tempi dei nativi americani e che è particolarmente apprezzato nei circuiti universitari. La vita della studentessa è serena e uguale a quella di tante altre coetanee se non fosse che una delle sue insegnanti inizia nei suoi confronti una vera e propria ossessione fobica, patologica.

Purtroppo Brdigette ha un temperamento poco mite, è strafottente, i voti non sono apprezzabili nell’ultimo periodo, solo lo sport la gratifica, ma il rendimento scolastico è al minimo, motivo per il quale Jane Cunnigham (Boti Bliss), insegnate d’inglese, la prende sotto la sua ala protettiva per cercare assieme alla ragazza di migliorare rendimento e comportamento. La professoressa Cunningham è giunta da poco al college, nella Edgewood Academy, e se all’inizio dimostrava un carattere dolce e conciliante con Bridgette, nel tempo la sua divine un’ossessione che per la ragazza è al limite del pericoloso, motivo per il quale, temendo le ire dell’insegnante, inizia a considerare metodi di difesa da questi strani atteggiamenti imprevisti.

Amore in alto mare/ Su Rai 1 il film con Aishwarta Raj (oggi, 4 luglio)

La ragazza non capisce se il comportamento morboso è personale, legato a situazioni a lei sconosciute, oppure sessuale e quando scoprirà il piano della professoressa nei suoi confronti, macchiavellico e letale, la ragazza inizierà a valutare la sua difesa personale a tutti i costi, anche non convenzionali.



© RIPRODUZIONE RISERVATA