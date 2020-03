Suffragette/ Video, su Rai 3 il film con Carey Mulligan (oggi, 8 marzo 2020)

Suffragette va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, domenica 8 marzo, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata in Gran Bretagna nel 2015 dalla casa cinematografica Pathè in collaborazione con la Ruby Films e la Film4 mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche è stata gestita dalla BiM Distribuzione. La regia di questo film è stata affidata a Sarah Gavron mentre il soggetto e sceneggiatura portano la firma di Abi Morgan. Il montaggio è stato eseguito da Barney Pilling, le musiche della colonna sonora sono state composte da Alexandre Desplat e nel cast sono presenti tra gli altri Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Brendan Gleeson, Anne-Marie Duff, Bern Whishaw e Meryl Streep.

Suffragette, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Suffragette. Ci troviamo nella città di Londra nell’anno 1912 con una giovane donna che lavora già dall’età di sette anni in una lavanderia piuttosto importante anche per quanto riguarda le dimensioni della struttura. Questo suo lavoro yuttavia non si dimostra estremamente soddisfacente non solo per quanto riguarda la paga settimanale che gli viene concessa ma anche e soprattutto in ragione dei continui rimproveri che devi subire da parte del suo capo il quale non nasconde l’intenzione di volerla violentare. Tuttavia si sente abbastanza tutelata in quanto ha sposato un uomo di nome Sonny che peraltro è anche suo collega di lavoro all’interno della lavanderia. Un giorno mentre sta effettuando una consegna la donna si ritrova nel bel mezzo di una manifestazione abbastanza violenta da parte di alcune attiviste del movimento femminista che sta richiedendo a gran voce l’emancipazione della sfera femminile e in particolar modo il diritto al voto. La giovane donna rimane piuttosto affascinata da questa situazione e soprattutto colpita dal fatto che all’interno del movimento ci sia anche una propria collega di lavoro la quale, avendo notato in lei un certo interesse per questo genere di tematica, la invita ad entrare a far parte del movimento. Ha inizio così una incredibile storia che porterà la Gran Bretagna a discutere in maniera rilevante del problema dell’emancipazione femminile portando nel corso degli anni a delle variazioni storiche su diritti delle donne partendo da quella al voto fino alla tutela dal punto di vista civile e legale.

