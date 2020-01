SUICIDIO FRANCO CIANI, EX MARITO ANNA OXA/ “Gesto difficile da credere ma…”

Franco Ciani non c’è più. L’ex cantante e musicista bolognese nonché ex marito di Anna Oxa si è tolto la vita in un albergo di Fidenza (Parma) soffocandosi con un sacchetto di plastica. L’uomo aveva 62 anni e alle spalle una delusione a livello professionale che influito sulla sua già debole psicologia. Una sua canzone, affidata all’ex voce dei Matia Bazar Roberta Faccani, è stata infatti esclusa dal prossimo Festival di Sanremo. Franco era inoltre indebitato, e di recente si era visto pignorare i diritti Siae. “Ci hai lasciato schiantati, me per primo, forse per non aver capito che il 30 eri venuto a cena per salutarmi. Cerca almeno adesso di trovare quella pace inutilmente cercata sulla terra”, ha scritto sui social il suo manager Nando Sepe, che pubblica uno scatto che ritrae Ciani sorridente insieme a Fiordaliso (con cui ha lungamente collaborato). Prima di uccidersi, Franco avrebbe cambiato la foto del profilo Whatsapp con quella di un angelo.

Franco Ciani è morto: le parole di Anna Oxa

Interpellata dai media, Anna Oxa ha espresso un commento sulla scomparsa del suo ex marito Franco Ciani: “Faccio fatica a credere a questo gesto”, ha dichiarato al Corriere della Sera, “sapeva molte cose, se fossi un familiare io approfondirei”. Pronta la replica dell’ultima consorte Manuela Falorni, personal trainer, che su Facebook ha scritto: “Andare a chiedere alla sua prima moglie un parere su ciò che è successo, dopo 30 anni che non si scambiano neppure un ciao, e sentire la sua risposta mi fa venire il vomito!”. Lui e la Oxa, comunque, hanno collaborato per anni come paroliere e interprete. I due si conobbero presso l’Rca Italiana, in cui Franco debuttò nel 1979 grazie a Lucio Dalla. In quell’anno, dopo aver firmato il contratto, debuttò con il 45 giri Notte blu/La strada, prodotto e arrangiato dallo stesso Dalla con Ron. Per Anna, tra gli altri, ha scritto il testo del brano di successo Ti lascerò, cantata in coppia con Fausto Leali al Festival di Sanremo 1989 e vincitore di quell’edizione. Ciani fu anche l’autore di È tutto un attimo, Quando nasce un amore e soprattutto di Avrei voluto, con cui il duo sanremese partecipò e si classificò nono all’Eurovision Song Contest nello stesso anno. Dopo la separazione da Anna Oxa, Franco Ciani iniziò a scrivere per Fiordaliso. Anche lei, nel 1991, portò a Sanremo uno dei suoi pezzi, e in particolare Il mare più grande che c’è (I love you man) con cui arrivò dodicesima. Per un periodo, Franco è stato lontano dal mondo della musica, salvo poi riprendere in mano la penna per regalare una nuova canzone a Roberta Faccani. Il suo sogno di tornare a Sanremo, però, non si è mai realizzato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA