SUL TETTO DEL MONDO WALTER BONATTI E ROSSANA PODESTÀ/ Rai1, Fazio e Valeria Fabrizi…

Sul tetto del mondo – Walter Bonatti e Rossana Podestà è stato girato anche presso i luoghi reali della loro storia iniziata nel 1981 e terminata con la morte dell’esploratore avvenuta nel 2011 a 81 anni. La voce narrante è quella di Rossana Podestà stessa. Il documentario è stato reso possibile grazie al contributo del Club Alpino Italiano che ha messo a disposizione il materiale d’archivio necessaria e al Museo Nazionale della Montagna intitolata all’alpinista del CAI di Torino.

Le testimonianze sono tutte di personaggi noti e che hanno avuto l’onere di conoscere i due protagonisti, come i grandi alpinisti Reinhold Messner e Simone Moro, inoltre sono presenti le interviste a Piera Detassis, Valeria Fabrizi, Fabio Fazio, Michele Serra e le nipoti dell’attrice Alice e Margherita Vicario. Il regista racconta di essersi sentito in dovere di raccontare questa meravigliosa storia, in quanto l’ha vissuto in prima persona.

Sul tetto del mondo Walter Bonatti e Rossana Podestà: una storia d’amore lunga 30 anni

Sul tetto del mondo Walter Bonatti e Rossana Podestà è il docufilm che andrà in onda per la prima volta su Rai 1 alle 21,30 di oggi, domenica 12 settembre. Grazie a testimonianze, materiale d’archivio e ricostruzioni d’epoca, la pellicola racconta la storia d’amore di 30 anni tra il grande alpinista ed esploratore Walter Bonatti e l’attrice Rossana Podestà. La regia è di Stefano Vicario, figlio dell’attrice. I personaggi principali sono interpretati da Alessio Boni e Nicole Grimaudo.

Sul tetto del mondo Walter Bonatti e Rossana Podestà, la trama del docufilm

La pellicola per la tv Sul tetto del mondo Walter Bonatti e Rossana Podestà narra la nascita della splendida storia d’amore tra l’attrice Rossana Podestà e Walter Bonatti. Scossa dalle tante delusioni amorose, l’attrice dichiara che sarebbe felicissima di scappare con il famoso alpinista proprio perché rappresenta tutto l’opposto del mondo che lei è solita frequentare. Il primo appuntamento è caratterizzato da un errore di lui che confonde l’Ara Coeli con l’Altare della Patria.

Da qui prende il via una grande storia tra due persone diametralmente opposte: anima libera e ribelle lui, amante della libertà e dell’esplorazione e molto segnato dall’esperienza sul K2, lei, invece è nel momento cruciale della carriera che l’ha portata sino ad Hollywood, in un mondo di lustrini e paillette.

Il legame con l’attrice è anche caratterizzato dall’ossessione di lui di far luce su un incidente avvenuto anni prima ai suoi compagni di cordata. Grazie al bisogno di giustizia e chiarezza Bonatti riuscì a discolparsi da quell’accusa. La storia fra i due è fatta di rispetto e comprensione reciproca, un dare reciproco in grado di essere d’esempio per tanti. Lui le ha insegnato a conoscere a viaggiare a scoprire nuovi mondi, lei ha avuto il pregio di fargli conoscere e apprezzare gli affetti più sinceri. Insieme costruiscono il loro rifugio di Dubino in provincia di Sondrio.

