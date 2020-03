Suor Germana è morta/ La “Cuoca di Dio” celebre per le sue ricette: aveva 81 anni

Suor Germana, al secolo Martina Consolaro, è morta lo scorso sabato a Caronno Varesino all’età di 81 anni. Volto celebre non solo per essere stata autrice di libri di cucina di grande successo ma anche per le sue numerose presenze in Tv, la suora si era guadagnata l’appellativo di “Cuoca di Dio”. La notizia, come spiega TgCom24, è stata diffusa da Famiglia Cristiana, la testata con la quale la religiosa ha collaborato per molti anni. Il suo primo libro con il quale divenne celebre fu “Quando cucinano gli angeli” del 1983 del quale furono realizzate ben 32 ristampe e con 2 milioni di copie vendute solo in Italia. Il libro fu tradotto in ben 16 lingue. Celebre la sua Agenda di Suor Germana, vero simbolo per tutti gli appassionati di cucina e presente sin dal 1987. L’annuncio della morte, spiega La Stampa, è stato dato dai fratelli Sante, Ettore, Bertilla e Giuseppe Consolaro. La religiosa si è spenta nella casa di riposo San Gaetano dell’Opera Don Guanella a Caidate, frazione del comune di Sumirago (Varese). I funerali saranno celebrati in forma strettamente privata anche alla luce dell’ordinanza contro il Coronavirus, mentre la salma sarà tumulata alle ore 14.30 di questo pomeriggio.

SUOR GERMANA È MORTA: I SUOI LIBRI DI RICETTE E LE OSPITATE TV

Suor Germana nel corso della sua lunga carriera “culinaria” ha sfornato oltre 3000 ricette. Sono stati circa 40 i libri da lei pubblicati quasi tutti editi Piemme tra i quali ricordiamo solo alcuni dei titoli più celebri: “Le grandi feste in famiglia” (1985), “Marmellate, conserve, liquori” (1988), “I dolci. Ricette & segreti. Come preparare ottimi dolci casalinghi e tradizionali” (1990). Per Famiglia Cristiana non mancarono le fortunate rubriche come quella del 1997 composta da 15 volumi in dispense dal titolo “In cucina con suor Germana”. Fu poi Edoardo Raspelli, critico gastronomico, a portarla in Tv, in Rai, e così iniziarono le sue presenze televisive che contribuirono a renderla ancora più celebre: da I Fatti Vostri a Uno Mattina, passando per Domenica In e approdando persino sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo di Fabio Fazio, nel 1999. In una intervista a Famiglia Cristiana del 2018, Suor Germana parlò proprio del grande successo e del denaro ottenuto grazie ai suoi libri: “Ho guadagnato molto più di quanto potessi mai immaginare. Con i soldi, io che ero nata povera, ho potuto sostenere il Punto Familia di Torino e aiutare tanti poveri. E purtroppo c’è stato anche chi si è approfittato di me. Ma pazienza: la vera ricompensa la dà solo Dio”.

