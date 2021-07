Supercoppa Maradona, Italia vs Argentina?/ Olé: “Sfida in memoria di Diego”

Italia e Argentina si contenderanno la Supercoppa Maradona? L’idea di una sfida ufficiale tra i campioni d’Europa e i vincitori della Copa America è senza dubbio affascinante e attraversata da uno spesso strato di nostalgia se la si accosta al nome di Diego Armando Maradona, l’indimenticato Pibe de Oro scomparso il 25 novembre 2020. A lanciare quella che per ora altro non è che una proposta suggestiva è il quotidiano sudamericano “Olé”, che, considerati anche i quasi contemporanei trionfi della nostra Nazionale e dell’Albiceleste, si domanda se possa esistere un tributo a Maradona migliore di questo.

Teniamo a ribadire, tuttavia, come al momento si tratti unicamente di un’idea, che si andrebbe a instaurare nel solco della Confederations Cup, competizione FIFA andata in pensione e che tradizionalmente veniva disputata l’anno prima del Mondiale, inserendo nello stesso torneo le rappresentative nazionali campioni in carica del proprio continente, la compagine campione del mondo uscente e, non ultimo, il Paese ospitante la manifestazione.

SUPERCOPPA MARADONA TRA ITALIA E ARGENTINA? “FORSE A NAPOLI”

Certo, la Supercoppa Maradona avrebbe il suo fascino per tutti i calciofili, ma occorrerebbe individuare la finestra temporale più idonea a consentirne la disputa, che peraltro potrebbe avvenire in uno dei due impianti intitolati alla memoria dell’ex Napoli e Barcellona: il Diego Armando Maradona di La Paternal (Buenos Aires) o il Diego Armando Maradona di Napoli, ex stadio San Paolo. “L’idea di un’amichevole è emersa nelle ultime ore grazie al buon rapporto tra i vertici di Conmebol e Uefa – sottolineano i colleghi di Olé –. La prossima Coppa del Mondo in Qatar si terrà nel novembre 2022 ed entrambe le squadre dovranno giocare molte partite per le rispettive qualificazioni sudamericane ed europee”.

I calendari fitti di impegni indubbiamente non aiutano ad alimentare il sogno di una sfida affascinante tra campioni d’Europa e campioni del Sud America, ma, anche soltanto al fine di onorare il ricordo di uno dei più grandi calciatori di tutte le epoche, siamo convinti che almeno un tentativo sarà effettuato.



