Estrazione speciale Superenalotto Natale 100×100: oggi, sabato 21 dicembre 2019, in palio 100 premi garantiti da 100 mila euro. Oltre alla consueta estrazione di Superenalotto, 10eLotto e Lotto, una grande opportunità per tutti gli appassionati. Come spiegato dal sito ufficiale, tutti coloro che hanno acquistato una giocata SuperEnalotto con Superstar dal 17 novembre al 21 dicembre partecipano all’estrazione dei premi garantiti in palio. Come si vince? I 100 premi garantiti da 100 mila euro verranno assegnati con l’estrazione di 100 codici tra tutti i codici univoci associati alle combinazioni di Superenalotto Superstar giocate per il concorso di sabato 21 dicembre 2019. Come spiega Superenalotto.it, in caso di giocate a caratura, anche gli speciali premi di Natale 100×100 sono divisi in parti uguali tra i titolari delle relative ricevute di gioco.

SUPERENALOTTO NATALE 100X100, COME VERIFICARE LA VINCITA

Per verificare la vincita di Superenalotto Natale 100×100 ci sono numerosi modi: è possibile verificare i codici in tutti i punti di vendita Sisal, oppure nella sezione Verifica Vincite del sito www.superenalotto.it e giochinumerici.info, o ancora con la App Ufficiale del SuperEnalotto. In caso di fortunata vittoria a questa estrazione speciale, come è possibile ritirare la vincita? Come spiega puntualmente il sito ufficiale, è necessario presentare la ricevuta di gioco vincente, integra ed originale per riscuotere il premio. I premi devono essere riscossei entro il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale esclusivamente presso gli Uffici Premi Sisal (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00). Due gli indirizzi disponibili: Via A. di Tocqueville, 13 – 20154 – Milano; Viale Sacco e Vanzetti, 89 – 00155 – Roma (CLICCA QUI PER VERIFICARE I CODICI)

