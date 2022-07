Supereroe per caso/ Su Italia 1 il film con Philippe Lacheau

Supereroe per caso andrà in onda oggi, domenica 3 luglio, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Super-héros malgré lui è stato girato nel 2021 da Philippe Lacheau, attore, comico, sceneggiatore e regista francese. Esordisce in televisione, come co-conduttore di Total Fun, a cui seguono Pour le Meilleur et pour le Fun, Chut Chut, Les coups Lisses. Il primo film come regista è Babysitting (con cui vince il premio speciale e premio della giuria al festival Alpes d’Huez nel 2014), a cui seguono Babysitting 2, Alibi.com, Nicky Larson e il profumo di Cupido. Ha recitato in altri film quali Sposami, stupido!, Jour J, Brillantissime, City Hunter e Christ (off). Il cast del film è composto da Philippe Lacheau, Élodie Fontan e Tarek Boudal.

The swap/ Su Italia 1 il film con Peyton Roi List

Supereroe per caso, la trama del film

Supereroe per caso ha per protagonista Cedric, che sogna di diventare un grande attore, ma deve accontentarsi di poche partecipazioni e parti in pubblicità televisive. La sua esistenza sembra poter cambiare quando ottiene per puro caso il ruolo da protagonista in Badman, un film di supereroi. A causa di un incidente perde però la memoria e, risvegliatosi vestito da supereroe, si convince di essere davvero il personaggio che interpreta nel suo film. Come andrà a finire? Di certo le avventure di fronte alle quali ci troviamo animeranno il pomeriggio del pubblico più giovane con diverse situazioni simpatici e interessanti. Costruito in maniera intelligente ha ovviamente anche i suoi punti deboli, ma che non si notano nell’evolversi di una pellicola che dall’inizio alla fine ci fornisce dei motivi per rimanere incollati allo schermo.

LEGGI ANCHE:

Una pazza giornata a New York/ Su Italia 1 il film con le gemelle OlsenHondo/ Su Rete 4 il film con John Wayne e Geraldine Page

© RIPRODUZIONE RISERVATA