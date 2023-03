Supereroi/ Commedia drammatica oggi martedì 28 marzo su Canale 5

Supereroi, film di Canale 5 con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca

Oggi martedì 28 Marzo, in prima serata su Canale 5 alle ore 21:20 va in onda il film italiano Supereroi, girato nel 2021 con la regia di Paolo Genovese, che si è inoltre occupato sia del soggetto che della sceneggiatura di questa pellicola (quest’ultima in collaborazione con Rolando Ravello e Paolo Costella). Supereroi è una commedia dal risvolto sentimentale e drammatico, che ha una durata complessiva di 120 minuti ed è stata distribuita in Italia da Medusa Film Group a partire dal dicembre 2021; dal febbraio 2022 il film è stato distribuito anche da Amazon Prime Video.

Daniele Dal Moro il tweet contro Orietta Berti/ "Solo le torte...". Cosa è successo?

Le musiche della colonna sonora del film Supereroi sono state composte dal compositore e musicista Maurizio Filardo, mentre la scenografia è frutto del lavoro di Chiara Balducci; la responsabile per la scenografia è Gemma Mascagni, e del montaggio e della fotografia se ne sono occupati rispettivamente Consuelo Catucci e Fabrizio Lucci. Il cast è composto da Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Vincio Marchioni e Greta Scarano che, con l’esclusione di Jasmine Trinca, avevano già recitato insieme sul set della serie tv Romanzo Criminale (2008). Il film ha vinto il Premio Flaiano per la migliore interpretazione a Jasmine Trinca nel 2022.

Uomini e Donne, Federico Nicotera: "Per Carola colpo di fulmine…"/ "Mi sento amato!"

Supereroi, la trama del film

Qui di seguito trovate la trama della commedia drammatica Supereroi, scritta e diretta da Paolo Genovese, che andrà in onda oggi martedì 28 marzo in prima serata su Canale 5 alle ore 21,20. I protagonisti Marco (Alessandro Borghi) e Anna (Jasmine Trinca) hanno una storia d’amore, ma lui è un professore di fisica che crede di poter spiegare tutto con la razionalità, mentre lei è un’artista, una disegnatrice di fumetti dal carattere anticonvenzionale.

Nonostante le differenze tra i due protagonisti, tra passato e presente c’è qualcosa che li lega e che nessuno dei due è capace di spiegare, ma che li spinge a ritrovarsi ogni volta che si perdono. Tra passato e futuro, tra vacanze e promozioni sul lavoro, viaggi, progetti e ricordi, la storia tra Marco e Anna va avanti, mentre entrambi crescono e affrontano sfide e insidie delle diverse fasi della vita, disseminate tra Milano e Marrakech, Copenaghen e l’isola di Ponza…

Amici 2023, Isobel distante da Cricca: c'entra Gianmarco?/ Esplode il triangolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA