“Supereroi” testo completo canzone Mr Rain 2023/ Angeli con un’ala soltanto

Il rapper bresciano Mattia Balardi, in arte Mr Rain, partecipa quest’anno per la prima volta al festival di Sanremo 2023 con la canzone “Supereroi” (qui sotto il testo completo) musicalmente a metà tra pop melodico e trap.

La sua scelta, sicuramente coinvolgente, è stata quella di fare partecipare i bambini del coro “Mitici Angioletti” a questa canzone, che con le loro voci, contribuiscono a valorizzare il ritornello di “Supereroi”. Un brano che parla dell’importanza di chiedere aiuto per affrontare problemi e fragilità.

“Supereroi” testo completo e significato della canzone di Mr Rain

Analizziamo il testo completo di Supereroi: la canzone di Mr Rain usa parole molto delicate per descrivere la storia di due persone che decidono di supportarsi a vicenda per affrontare le difficoltà insieme. Mr Rain parla della fragilità umana e di come a volte ci si protegge dai dolori e dalle ferite, che non sempre sono visibili dall’esterno ma che restano come cicatrici indelebili: “perchè da fuori non si vede quante volte hai pianto”.

“Non puoi combattere una guerra da solo”, è l’incipit del brano e tutto il testo completo di Mr Rain si basa sull’importanza di avere qualcuno vicino che ci comprende e ci salva in ogni momento. I Supereroi di Mr Rain sono angeli che uniti diventano invincibili. “Siamo angeli con un’ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l’uno accanto all’altro.”

Testo completo di “Supereroi” di Mr Rain a Sanremo 2023: angeli con un’ala soltanto

Vediamo quindi il testo completo della canzone di Mr Rain a Sanremo 2023, “Supereroi“: gli angeli con un’ala soltanto

Supereroi

Non puoi combattere una guerra da solo

Il cuore è un’armatura

Ci salva ma si consuma,

A volte chiedere aiuto ci fa paura

Ma basta un solo passo come Il primo uomo sulla luna,

Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto

Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro

Siamo angeli con un’ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l’uno accanto all’altro.

Camminerò

A un passo da te

E fermeremo il vento come dentro gli uragani

Supereroi

Come io e te

Se avrai paura allora stringimi le mani

Perché siamo invincibili vicini

E ovunque andrò sarai con me

Supereroi

Solo io e te

Due gocce di pioggia

Che salvano il mondo dalle nuvole

Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo

Più profonde di quello che sembrano

Guariscono sopra la pelle, ma in fondo ti cambiano dentro

Ho versato così tante lacrime fino ad odiare me stesso, ma ogni volta che ho toccato il fondo

Tu c’eri lo stesso

Oh

Quando siamo distanti

Ogni volta che piangi piange pure il cielo

Oh

Non ho molto da darti ma ti giuro che

Camminerò

A un passo da te

E fermeremo il vento come dentro gli uragani

Supereroi

Come io e te

Se avrai paura allora stringimi le mani

Perché siamo invincibili vicini

E ovunque andrò sarai con me

Supereroi

Solo io e te

Due gocce di pioggia

Che salvano il mondo

Mi basta un attimo e capisco che ogni cicatrice tua è anche mia

Mi basta un attimo per dirti che con te ogni posto è casa mia

Perché siamo invincibili vicini e ovunque andrò sarai con me

Supereroi solo io e te

Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole

Camminerò

A un passo da te

E fermeremo il vento come dentro gli uragani

Supereroi

Come io e te

Se avrai paura allora stringimi le mani

Perché siamo invincibili vicini

E ovunque andrò sarai con me

Supereroi

Solo io e te

Due gocce di pioggia

Che salvano il mondo dalle nuvole

