Superluna oggi 3 luglio 2023/ La prima grande luna dell’anno: tutti col naso all’insù

Nella giornata di oggi, lunedì 3 luglio 2023, potremo ammirare la prima superluna del 2023. Poco dopo le ore 20:00, in occasione del tramonto con il sole che lascerà spazio al suo satellite, si verificherà questo fenomeno denominato superluna per via del fatto che la luna sembra avere delle dimensioni maggiori rispetto al solito. Si tratterà semplicemente di una questione di distanza da sole e terra che renderà appunto lo stesso satellite più grande e quindi più visibile. Dopo la luna di fragole del 15 giugno, e la luna rossa dello scorso maggio, oggi sarà quindi la volta della superluna: tutti con il naso all’insù questa sera sperando di avere cielo sgombro.

Manuel Piredda, caso riaperto per omicidio contro ignoti/ Torna pista del terzo uomo

Il massimo della visibilità sarà ovviamente durante la notte, quando il sole calerà definitivamente lasciando spazio al buio, alle stelle e appunto alla luna, ma durante il tramonto potrebbero verificarsi degli straordinari giochi di luce che siamo certi verranno immortalata a go go. In generale comunque il mese di luglio sarà magico per tutti gli amanti dell’astronomia, in quanto torneranno a mostrarsi, come ricorda il sito dell’Ansa, i giganti gassosi, leggasi Giove e Saturnu, che saranno osservabili nella seconda metà della notte e prima dell’alba, così come segnalato dall’Unione Astrofili Italiani, insieme anche a Urano e Nettuno.

Papa Francesco/ "Sono indignato e disgustato per il rogo del Corano in Svezia"

SUPERLUNA OGGI 3 LUGLIO, DAL 10 LUGLIO TORNA VISIBILE L’ISS

Mercurio è invece entrato in congiunzione con il Sole il primo luglio e per alcune settimane sarà quindi inosservabile: ma niente paura perchè alla fine del mese rifarà capolino. Il 6 luglio prossimo, invece, la Terra sarà in afelio, il punto di massima distanza dal sole, ben 152 milioni di chilometri di distanza. Il 10 luglio tornerà invece visibile la ISS, la Stazione Spaziale Internazionale, infine il 20 luglio ci sarà una concentrazione di Luna, Venere, Marte e la stella Regolo, la più luminosa della costellazione del Leone.

LEGGI ANCHE:

Michelle Causo/ Il giallo delle ultime ore, l'ipotesi: "Forse era ancora viva..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA