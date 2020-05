Superluna oggi 7 maggio in Italia/ Diretta video streaming: l’ultima magia del 2020

Pubblicità

A distanza di un mese esatto dall’ultimo evento, torna oggi, giovedì 7 maggio, lo spettacolo della Superluna. L’appuntamento è fissato per questa sera, quando in tutta Italia a partire dalle ore 20.30 potremo dedicare alcuni minuti ad osservare il cielo in occasione della nuova magia: la luna apparirà decisamente più grande rispetto al consueto dal momento che sarà alla massima vicinanza dalla Terra, a circa 361 mila chilometri rispetto alla distanza media di oltre 384 mila chilometri. Quella che vedremo stasera sarà ovviamente una luna piena, per tradizione chiamata “Luna del Fiore”, che arriva esattamente dopo poche settimane dalla Superluna rossa e acquista maggiore importanza dal momento che sarà anche l’ultima del 2020. Uno spettacolo, dunque, doppiamente imperdibile ben visibile da tutta Italia – condizioni meteo permettendo – nella prima serata odierna. Il culmine sarà alle ore 12.45 ma ovviamente occorrerà attendere l’arrivo del buio per poter gustare l’evento nel migliore dei modi, sfruttando anche l’ottima visibilità. L’ora ideale, secondo gli esperti, sarà le 20.30: è questo il momento in cui sorgerà all’orizzonte e apparirà di dimensioni maggiori sorprendendo per la sua straordinaria bellezza.

SUPERLUNA OGGI 7 MAGGIO: LA DIRETTA STREAMING

La Superluna di oggi 7 maggio è chiamata “Luna del Fiore” dal momento che, secondo le leggende dei nativi americani, la luna piena di maggio andava a coincidere con il periodo delle grandi fioriture. Indubbiamente sarà un evento irrinunciabile per gli appassionati di astronomia e non solo, che questa sera potranno ritagliarsi un momento di relax, magari dal proprio balcone o terrazzo, per restare per alcuni istanti con il naso all’insù. Chi non potrà permetterselo, potrà comunque gustarsi l’ultima magia del 2020 grazie alla diretta streaming garantita non solo dal sito di Astronomitaly e sui rispettivi canali Facebook e Youtube ma anche collegandosi al sito del Virtual Telescope Project e relativo canale Youtube (clicca qui per attendere la visione della Superluna di oggi 7 maggio). Proprio da Astronomitaly fanno sapere: “Le condizioni meteorologiche previste per la serata appaiono buone su gran parte d’Italia ad eccezione di qualche transito di nubi alto-stratificate sull’arco alpino e sul medio versante tirrenico a causa dei possibili residui di rovesci temporaleschi previsti nel pomeriggio”.





