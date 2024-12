Avvicinandoci alla lunga veglia della fine dell’anno, è arrivato il momento di dare una primissima occhiata ai supermercati aperti a Capodanno e San Silvestro, certamente utili per assicurarci la possibilità di fare una spesa dell’ultimissimo minuto nel caso in cui ci fossimo dimenticati di un particolare ingrediente immancabile (vedesi voce, per esempio, cotechino e lenticchie) sulle tavolate dell’ultimo giorno del 2024: di seguito cercheremo di darvi tutte le risposte del caso per le città di Milano, Roma e Napoli; ma d’altra parte è sempre bene dire che spesso non si può avere la certezza assoluta di quali saranno i supermercati aperti a Capodanno dato che – salvo alcune eccezioni – si tratta di decisioni prese dalla dirigenza dei singoli negozi.

Auguri buon anno e Capodanno 2025/ Frasi, citazioni, immagini e foto per i messaggi del 31 dicembre

Partendo proprio da questo aspetto, dando un’occhiata online la sensazione è che in linea di massima i supermercati aperti a Capodanno saranno quasi tutti quelli delle più grandi catene diffuse sul nostro territorio, con una situazione che cambia drasticamente se guardiamo alle aperture del primo gennaio del 2025: in questo caso – infatti – l’idea sembra essere quella che quasi tutti (giustamente) resteranno chiusi per dar tempo ai dipendenti di riposare dopo il lunghissimo ed affollatissimo periodo delle festività.

EUR spa: alla Nuvola di Roma il primo Concerto di Capodanno/ Appuntamento il primo gennaio alle ore 19:00

Supermercati aperti a Capodanno e San Silvestro: la situazione tra Milano, Roma e Napoli

Entrando – ora – nel merito effettivo di quali saranno i supermercati aperti a Capodanno, possiamo dirvi per certo che tra Milano, Roma e Napoli – ma in realtà anche in tutte le altre città in cui operano – resteranno aperti (dove presenti) tutti gli shop delle catene Esselunga, Pam, Coop, Conad, Lidl, Bennet e Carrefour con il consueto orario completo nella giornata del 31 dicembre; mentre sarà solamente la catena Pam a tenere aperto anche il primo gennaio con orario continuato da mattina a sera.

Denis Bergamini, indagato cugino dell'ex fidanzata: concorso in omicidio/ "Isabella Internò non agì da sola"

Similmente, lo stesso discorso che vi abbiamo appena fatto per i supermercati aperti a Capodanno possiamo anche facilmente applicarlo a tutti i centri commerciali – e di conseguenza i vari negozi delle catene che ospitano al loro interno – che si trovano nelle tre città, con alcuni che apriranno (come ad esempio il centro Roma Est) solamente le sale cinematografiche ed altri (e qui citiamo il napoletano Vulcano Buono) nelle sole aree food dedicate alla ristorazione.