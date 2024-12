SUPERMERCATI APERTI OGGI A SANTO STEFANO 2024: INFO MILANO

Le feste non sono ancora terminate, oggi 26 dicembre c’è l’ultimo atto per quanto riguarda quelle natalizie, quindi trovare supermercati aperti oggi a Santo Stefano 2024 è importante per chi non ha avanzi da consumare o ha esaurito qualche ingrediente per preparare ulteriori prelibatezze. La regola principale non cambia: controllare se sono effettivamente aperti tramite il sito ufficiale o telefonare per verificare che i punti vendita siano effettivamente aperti. Partiamo per il nostro giro con Milano e la situazione in Lombardia.

Per quanto riguarda Esselunga, i supermercati oggi sono chiusi. Invece, alcuni negozi di Iper – La grande I saranno operativi a orari ridotti. Unes e il Viaggiator Goloso sono chiusi a Santo Stefano, mentre supermercati aperti a Santo Stefano 2024 per quanto riguarda Conad. Niente da fare per Lidl, mentre Aldi adotterà l’orario domenicale oggi. I punti vendita di Carrefour e Bennet adottano orari diversi, quindi a maggior ragione vi conviene controllare. Chiusura totale per MD e Famila, mentre alcuni supermercati Coop oggi saranno aperti, mentre i Penny Market osserveranno orari diversi, quelli Pam invece ridotti.

SUPERMERCATI APERTI OGGI A SANTO STEFANO 2024 A ROMA (E I CENTRI COMMERCIALI)

Ora facciamo il punto della situazione dei supermercati aperti oggi a Santo Stefano 2024 a Roma per capire dove si può fare spesa nella capitale. Per quanto riguarda Carrefour e Conad, oggi sono aperti solo alcuni vendita, quindi dovrete effettuare una ricerca, se volete far spesa da loro. Chiusi invece Coop, MD ed Esselunga, mentre Pam osserva come orario 8-19.

Chiusi i supermercati Lidl e Famila, mentre quelli Iper sono aperti dalle 7:30 alle 21:30. Per quanto riguarda Aldi, invece, sono disponibili i negozi dalle 8:30 alle 20:30. Ci sono poi i centri commerciali: sono chiusi quelli di Roma Est, Porta di Roma, Parco Leonardo, La Romanina, I Granai, Gran Roma e Cinecittà. Invece, sono aperti Aura (dalle 9:30 alle 20:30), Euroma2 (dalle 10 alle 21) e Maximo (dalle 10 alle 21).

SUPERMERCATI APERTI OGGI A SANTO STEFANO 2024 A BOLOGNA E IN EMILIA-ROMAGNA

Spostiamoci in Emilia-Romagna, dove ci sono centri commerciali chiusi e altri aperti. Ad esempio, serrande abbassate al Centro Borgo e al Centro Lame, così come I Malatesta, mentre lo shopping center Le Befane è aperto dalle 12 alle 21, mentre dalle 10 è disponibile l’ipermercato Conad. Chiuso, invece, l’outlet Fidenza Village anche oggi. Per quanto concerne invece i supermercati aperti oggi a Santo Stefano 2024, vi sono quelli Conad, alcuni Carrefour Express, come quello di Porta Castiglione a Bologna (dalle 7 alle 23:45), ci sono due supermercati Pam aperti a Bologna, cioè a Marconi, così come il Superstore di Imola.

Non sono disponibili oggi i punti vendita di Coop Alleanza 3.0, così come quelli Lidl ed Esselunga, mentre Aldi seguirà l’orario domenicale, che può variare a seconda del supermercato, e Despar presenta una situazione variegata, ad esempio quello di Santarcangelo di Romagna è aperto dalle 8:30 alle 19, come quello della stazione ferroviaria di Bologna.