Supermercati aperti Capodanno 2023, oggi 1 gennaio/ Roma e Milano: info orari negozi

SUPERMERCATI APERTI A CAPODANNO 2023? UN’IMPRESA…

Sarà davvero un’impresa trovare supermercati aperti oggi, domenica 1 gennaio 2023. Le aperture straordinarie sono state all’ordine del giorno durante le festività natalizie, ma la situazione per Capodanno è differente. Infatti, non c’è praticamente alcun negozio, supermercato o punto vendita aperto oggi. Fa eccezione, come riportato da Ultimoprezzo in questi giorni, il centro commerciale Porto Allegro, con multisala incorporata: si trova a Montesilvano Marina e terrà aperto l’ipermercato anche a Capodanno. La struttura aprirà alle 16, come comunicato su Instagram. Quel che non è chiaro è se la decisione riguarda solo l’area cinema e ristorazione o qualcosa di più esteso.

Vigilia di Capodanno 2022/ Tradizioni notte di San Silvestro: sfere in mare, falò e…

Niente caccia ai supermercati aperti oggi a Capodanno 2023 o qualsiasi altro negozio, perché da Roma e Milano, così come nel resto d’Italia, l’unico giorno dell’anno in cui le dei supermercati sono rimaste generalizzate è proprio quello di Capodanno. Anzi, condiziona gli orari di apertura del giorno che lo precede, visto che diversi supermercati e negozi hanno osservato un orario ridotto, e lo stesso vale per i centri commerciali e gli outlet village. Dunque, se vogliamo soffermarci su Milano, a Capodanno 2023 niente supermercati aperti da Carrefour a Esselunga, passando per Coop, Pam, Conad, Lidl, Bennet, Unes e Il Gigante.

Supermercati aperti San Silvestro e Capodanno 2023/ Info Roma e Milano: orari Livorno

SUPERMERCATI APERTI A CAPODANNO, 1 GENNAIO 2023? CACCIA ANCHE A ROMA MA…

La situazione dei supermercati aperti oggi a Capodanno 2023 non cambia a Roma e più in generale nel Lazio. Chi avrà necessità di un acquisto last minute, magari per la visita a sorpresa di parenti, dovrà inventarsi qualcosa, perché l’1 gennaio 2023 praticamente tutti i centri commerciali saranno chiusi e così pure i supermercati, mentre non c’è stato alcun problema a San Silvestro. Solitamente si fa attenzione alla questione supermercati aperti, perché per questi il discorso solitamente cambia, ma appunto non a Capodanno 2023 (e in generale), visto che le serrande restano comunque abbassate.

Cenone di Capodanno 2023, consigli per la spesa/ Come risparmiare: promozioni e km 0

L’unica eccezione potrebbe essere rappresentata da qualche negozio delle catene della grande distribuzione, ma in ogni caso rinnoviamo il consiglio che forniamo ad ogni festività, cioè quello di verificare sempre prima attraverso i singoli siti ufficiali dei punti vendita se sono aperti o meno. E se non doveste trovare informazioni chiare e precise su orari e aperture e chiusure, allora in questi casi conviene sempre fare un tentativo telefonico per assicurarsi della chiusura-apertura ed evitare un viaggio a vuoto in un giorno di festa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA