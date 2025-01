Siamo arrivati al giorno della sempre apprezzata (anche se segna la chiusura della lunga corsa festiva invernale) Befana e siamo certi che moltissimi tra voi si staranno chiedendo se ci sono dei supermercati aperti Epifania 2025 in cui fare una rapidissima spesa dell’ultimo minuto proprio in queste concitate ore nelle quali probabilmente starete aspettando quegli amici e parenti che non siete riusciti ad incontrare nel periodo natalizio o – peggio ancora – se vi foste dimenticati i dolci con cui riempire la calza dei vostri figli e nipotini: se così fosse, allora siete capitati nel posto giusto perché nelle prossime righe vedremo l’elenco completo di tutti i supermercati aperti Epifania 2025 per ognuna delle città italiana soffermandoci (quasi ovviamente) sulle grandi catene.

Il punto di partenza di questa lista dei supermercati aperti Epifania 2025 non può – però – che essere l’indicazione generale che sembra trasparire dalle grandi catene food che per venire incontro proprio a voi ritardatari alla ricerca di un posto per fare la spesa, hanno deciso di tenere aperte le saracinesche per la quasi totalità della giornata; mentre d’altra parte più o meno la stessa linea sembra che verrà seguita anche dai numerosi centri commerciali che potete trovare alle porte di quasi tutte le grandi città, con la conseguenza che oltre alla spesa potrete anche dedicarvi ad un leggero shopping approfittando degli appena avviati saldi invernali!

Quali sono i supermercati aperti Epifania 2025: l’elenco completo e tutte le informazioni utili per oggi, 6 gennaio

Senza perdere altro tempo, possiamo – insomma – dirvi per certo che i supermercati aperti Epifania 2025 saranno la quasi totalità di quelli che riportano un’insegna famosa: Esselunga, Coop e Conad – per esempio – terranno aperto tutta la giornata, ma concedendo qualche ora libera sia in apertura che in chiusura ai loro tanti dipendenti; mentre Lidl osserverà il consueto orario del lunedì e lo stesso dovrebbe fare la catena Pam in tutte le sue varie declinazioni.

D’altra parte, un piccolo focus sui supermercati aperti Epifania 2025 va fatto specificatamente sul caso limite delle catene Carrefour, Famila e Despar che non hanno dato un’indicazione univoca lasciando ai singoli gestori dei punti vendita la possibilità di definire liberamente i loro orari per la Befana: in questo caso il nostro consiglio è quello di dare un’occhiata ai rispettivi siti dove troverete l’elenco completo di tutti gli shop con i rispettivi orari, ovviamene aggiornati tenendo conto della festività di oggi.