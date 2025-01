In questo 6 gennaio 2025 che si porterà – purtroppo – via tutta la lunga trafila di feste invernali non possiamo che tornare a proporvi una nuovissima serie di spunti bellissimi per i vostri auguri buona Befana ed Epifania 2025 dedicandoci (almeno, in questo articolo ma trovate anche una controparte interamente incentrata su frasi e citazioni) alle immagini da salvare nel vostro cellulare per renderle dei coloratissimi messaggi da inviare ad amici e parenti: ovviamente le possibilità sono tantissime e molto dipenderà dai vostri gusti personali, ma se non doveste trovare qualcosa che vi piace nelle prossime righe non abbiate paura perché nel corso delle prossime ore ve ne proporremo tantissime altre di uniche ed originali certi che almeno una di vostro gradimento ci sarà!

Nel frattempo, invitandovi ovviamente a salvare questo articolo di immagini auguri buona Befana 2025 per tornare a consultarlo ogni tanto e scoprire tutte le nostre proposte, vi ricordiamo anche se aveste un po’ di tempo potreste dedicarvi voi stessi alla caccia alle più belle: ovviamente il punto da cui partire non può che essere Google Immagini cercando parole come ‘Befana‘, ‘auguri Befana‘ o anche – per ricordare il vero senso della festa – ‘Re Magi‘; mentre lo stesso potreste (esattamente come abbiamo fatto noi) anche farlo utilizzando tutti i vari famosissimi social partendo da X – o Twitter, per i ‘puristi’ -, arrivando fino a Facebook e senza mai dimenticare Instagram.

OLTRE ALLE IMMAGINI AUGURI BUONA BEFANA ED EPIFANIA 2025, I NOSTRI CONSIGLI PER CERCARE DELLE GIF ORIGINALI

Dato che siamo entrati nel tema, prima di lasciarvi alle nostre primissime proposte della giornata per le immagini auguri buona Befana ed Epifania 2025, vi vogliamo anche ricordare un altro mezzo più semplice per cercare dei bellissimi spunti: in questo caso più che su foto e disegni veri e propri ci concentreremo sulle cosiddette GIF (ovvero quei brevissimi video in movimento che vi sarà certamente capitato di vedere in questa o quell’altra chat) e per trovarle tutto ciò che vi servirà sarà solamente WhatsApp.

Nella famosissima app di Meta – infatti – non tutti sanno che esiste un sistema apposito per cercare le GIF che ovviamente potrete sfruttare per le vostre immagini auguri buona Befana 2025: per trovarlo vi basterà cliccare sulla faccina in cui normalmente trovare le emoji e da lì selezionare ancora il sottomenù con la scritta ‘GIF’, usando poi la barra di ricerca per scrivere le parole che vi abbiamo già riportato nel paragrafo precedente e trovare centinaia e centinaia di proposte!

“La Befana vien di notte

con le scarpe tutte rotte

con le toppe alla sottana

Viva, viva la Befana!”

(La Befana comes in the night

With shoes completely broken

With her skirt all in tatters

Hurray, Hurray, La Befana!) ~ traditional Italian versehttps://t.co/aFIqaBA3FG pic.twitter.com/gqEkVDzF7w — Michael Butler Smith (@MikeButlerSmith) January 5, 2025