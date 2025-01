Siamo finalmente arrivati al 6 gennaio e – come ogni anno – anche in questo 2025 è arrivato il momento di festeggiare l’attesissima Epifania con una bellissima serie di sentite frasi di auguri buona Befana da inviare a tutti i vostri amici e parenti su WhatsApp: come sempre facciamo, ovviamente non potevamo lasciarvi a secco di spunti e proposte proprio oggi, specialmente dopo avervene riportate tantissime di originali già nei giorni scorsi; ma al contempo vi ricordiamo che se le primissime proposte di frasi di auguri buona Befana 2025 che trovate nelle prossime righe non dovessero soddisfarvi, torneremo tra queste righe con numerose altre nel corso delle prossime ore, sempre fresche, originali e bellissime!

IMMAGINI AUGURI BUONA BEFANA ED EPIFANIA 2025/ Disegni, foto e GIF per i vostri messaggi WhatsApp

Partendo subito in quarta con la primissima frase per gli auguri buona Befana, vogliamo lasciarvi un pensierino simpatico da dedicare alla vostra amata, ovviamente purché abbia un po’ di senso dell’umorismo per evitare di offenderla: “In questa giornata speciale io fortunatamente ho l’onore di conoscere la più bella Befana che esista, ed anche se oggi sarai impegnata tutto il giorno a distribuire dolciumi in sella alla tua sgargiante scopa volante spero che troverai un po’ di tempo anche per me, auguri“.

Supermercati aperti Epifania 2025, oggi 6 gennaio/ L'elenco completo di negozi e centri commerciali

LE MIGLIORI CANZONI ORIGINALI DA ALLEGARE AI VOSTRI MESSAGGI DI AUGURI BUONA BEFANA ED EPIFANIA 2025

Senza perdere altro tempo, eccovi subito un altro bellissimo spunto per i vostri auguri buona Befana, questa volta tratto da un pensiero che abbiamo trovato sul web (purtroppo senza autore) che ha la particolarità unica di essere anche in rima: “La Befana a volte tarda perché è ormai vecchia e sorda ma con la sua scopa in saggina vola per arrivare prima e a coloro che son buoni lascia sempre tanti doni: tra la cenere del camino e il carbone nella calza, ecco a te un bel bacione“.

Calza della Befana: cos'è, significato, origini tradizione/ Epifania 2025: perché si regala il 6 gennaio

Da ultimo (e ribadiamo che nel corso delle prossime ore vi proporremo tantissime altre simpatiche frasi da usare per i vostri messaggini di oggi) per i vostri auguri buona Befana vogliamo anche proporvi un paio di canzoni dalle quali potrete – da un lato – trarre spunto con alcune citazioni, o – dall’altro – allegarle direttamente ai messaggi o usarle come sottofondo per le vostre storie su Instagram: la prima è ‘La Befana innamorata‘ che trovate facilmente su YouTube cantata dal Piccolo Coro della Daigo Music School, ma non può mancare neppure ‘La Befana trullallà‘ scritta dal grandissimo Gianni Morandi ed – infine – ‘La canzone della Befana‘ scritta ed eseguita da Maria Rosaria Omaggio.