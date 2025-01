Con l’arrivo dell’anno nuovo che si aprirà – come sempre – con un giorno di festa sarete quasi certamente in moltissimi a chiedervi se ci siano dei supermercati aperti a Capodanno 2025 ed – in particolare – nella giornata di oggi, mercoledì 1 gennaio, per fare una rapidissima spesa di tutti quegli ingredienti che inaspettatamente sono finiti nel lungo e sontuoso cenone di ieri sera: la risposta (ed ovviamente ci arriveremo nel dettaglio tra qualche riga) purtroppo non vi piacerà affatto dato che a ben guardare sembra che per tutta la giornata e su tutto il nostro bel territorio non ci saranno supermercati aperti a Capodanno 2025; ovviamente a tutto guadagno degli ormai stremati dipendenti stanchissimi dopo le sempre affollate festività natalizie.

Prima di arrivare ai supermercati aperti a Capodanno 2025 vale la pena allargare un attimo lo sguardo per soffermarci – dato che molti ci staranno pensando – innanzitutto sui centri commerciali: guadando l’elenco delle gradi città purtroppo sembra che praticamente tutti i punti vendita oggi saranno completamente chiusi, salvo qualche rara eccezione in cui si è deciso di tenere aperte le sole aree dedicate ai cinema o alla ristorazione; ma prima di mettervi in macchina vi consigliamo di dare una rapida occhiata al sito del vostro centro commerciale preferito per evitare di fare un giro a vuoto rendendovi conto troppo tardi che anche cinema e ristoranti hanno le saracinesche abbassate.

Quali sono i supermercati aperti a Capodanno 2025: l’elenco completo di aperture e chiusure per oggi, 1 gennaio

Venendo ora al punto cardine di questo articolo, come anticipavamo già qualche riga fa sembra del tutto impossibile trovare dei supermercati aperti a Capodanno 2025 con le maggiori catene nazionali che hanno deciso di concedere questa giornata di riposo a tutti i loro dipendenti in ogni angolo d’Italia: saranno certamente chiusi i punti vendita di Esselunga, Aldi, il Gigante, Conad, Coop e Lidl; ma d’altra parte un piccolissimo barlume di speranza potreste trovarlo grazie ai Carrefour (in particolare quelli ‘Express’) e ai Pam (in questo caso i ‘Local’) che in alcuni – rari – casi osserveranno un orario ridotto mattutino.

Complessivamente – insomma – non ci saranno supermercati aperti a Capodanno 2025, ma non è mai detto che qualcuno nelle vostre (piccole o grandi che siano) città non abbia deciso di concedervi qualche ora di apertura: il nostro consiglio è innanzitutto quello di affidarvi a Google Maps che potrebbe (ma non è sempre detto) riportare gli orari aggiornati anche per le festività, rivolgendovi come ultimissima spiaggia ai numeri di telefono per capire nell’arco di pochi secondi se qualcuno vi risponderà, confermando l’apertura.