Supermercati aperti Epifania, oggi 6 gennaio 2024/ Consigli su dove andare: orari apertura e chiusura negozi

Quali supermercati sono aperti oggi 6 gennaio 2024, giorno dell’Epifania? Saracinesche alzate quasi ovunque: i consigli per “orientarsi”

Quali supermercati sono aperti all’Epifania, oggi 6 gennaio 2024? È la domanda più ricorrente in queste ore, specialmente considerando che durante l’Epifania, fino a pochi anni fa, la maggior parte delle saracinesche rimaneva abbassata ovunque. Da qualche tempo, tuttavia, la situazione è cambiata e molti punti vendita dei supermercati sono aperti all’Epifania e sono pronti ad accogliere il pubblico, magari soddisfacendo le richieste dell’ultimo minuto per riempire le calze della Befana o preparare tavole pranzo per l’ultima abbuffata delle feste.

EPIFANIA 2024/ "Se non sono io ad attendere Cristo, non c'è tradizione che tenga"

Sebbene la maggior parte dei negozi al dettaglio non saranno aperti, i grandi marchi accenderanno le insegne come di consueto, anche se non ovunque. Per questo motivo, per essere certi di andare sul sicuro, è bene verificare sui rispettivi siti internet, dove vengono pubblicate comunicazioni specifiche relative al 6 gennaio 2024 o dove trovare numeri verdi e mappe interattive del Belpaese da esplorare alla ricerca delle informazioni desiderate.

LA STELLA DEI RE/ Il film per ricordare il viaggio dei Magi

Diamo uno sguardo agli orari dei principali supermercati italiani aperti all’Epifania, oggi 6 gennaio 2024: Esselunga, Coop e Lidl

In generale, come dicevamo, è decisamente consigliabile consultare i siti ufficiali dei supermercati di riferimento per sapere se sono aperti e conoscere gli orari di apertura e chiusura nel giorno dell’Epifania. Tuttavia, seguendo quanto accaduto lo scorso anno, tutti i vari superstore del marchio Esselunga dovrebbero rimanere aperti dalle 7.30 alle 20. Per eventuali dubbi, anche in questo caso, è possibile visitare il sito della catena e cercare il proprio supermercato di riferimento.

Carbone dolce, tradizione e ricetta del dono della Befana/ Epifania: nelle calze dei bimbi...

Analogamente, la catena Pam dovrebbe osservare un’apertura straordinaria dalle ore 7:30 alle 20:30. Per quanto riguarda i supermercati Coop aperti all’Epifania, seguiranno gli orari domenicali, con aperture posticipate alle 9 del mattino e chiusure anticipate alle 20. Potrebbero esserci eccezioni, ma per maggiore sicurezza si consiglia di consultare il sito coop.it. Infine, i punti vendita della Lidl saranno generalmente aperti dalle 8 del mattino alle 21.30, salvo possibili eccezioni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA