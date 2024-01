IMMAGINI AUGURI EPIFANIA 2024/ Buona Befana: “Che la tua calza sia sempre piena…”

IMMAGINI AUGURI EPIFANIA 2024: “CHE LA TUA CALZA…”

È arrivata l’Epifania, la festa che tutte le altre porta via. In questo 6 gennaio 2024, come ogni anno ci prepariamo a festeggiare questa dolce ricorrenza, nata per celebrare l’arrivo dei Re Magi a Betlemme per conoscere Gesù, dopo aver seguito la stella Cometa. Un giorno che invece nel tempo si è trasformato e che adesso offre l’occasione soprattutto ai bimbi di festeggiare ricevendo una calza ricca di dolcetti, caramelle e cioccolatini. Proprio oggi, in questo giorno della Befana, in tanti scelgono di inviare ad amici e parenti frasi di auguri o immagini per celebrare al meglio l’Epifania. Andiamo a vedere allora un’immagine da inviare su Whatsappa i nostri cari che recita: “Che la tua calza possa essere piena di quel che il tuo cuore desidera di più”.

IMMAGINI AUGURI EPIFANIA 2024: COME CELEBRARE LA BEFANA

È finalmente arrivato il 6 gennaio, il giorno dell’Epifania 2024, e in molti si stanno domandando come fare gli auguri di buona Befana con delle simpatiche immagini da inviare a parenti e amici, soprattutto al femminile dato che si scherza molto sulla figura della anziana streghetta che vola nei cieli con la sua scopa per portare dolci o carbone nelle calze dei bambini. Non limitatevi dunque ad una sola frase. Ad essa possono essere corredati foto, video e gif molto divertenti. Il web è ricchissimo di questi contenuti multimediali.

È per questo motivo che abbiamo deciso di realizzare una raccolta dei migliori per agevolare ai nostri lettori la ricerca. Sui social non mancano le immagini di befane di ogni genere: dall’aspetto giovane e sexy oppure vecchie e trasandate, in genere a cavalcioni sulla loro scopa in direzione di una bella luna piena. Ma non solo. Nelle foto e nei video spesso sono anche protagonisti i doni di questa figura, ovvero i dolcetti oppure il carbone dolce per calze in attesa di essere riempite. “C’è chi la chiama strega, c’è chi la chiama pazza: lei è semplicemente una vecchietta con un cuore da bimba che torna una volta all’anno per premiare chi sogna”, questa una delle frasi da scrivere a corredo del messaggio.

DOVE TROVARE LE IMMAGINI DI AUGURI BUONA EPIFANIA E BEFANA 2024

Trovare le immagini per gli auguri di buona Befana ed Epifania 2024 è abbastanza semplice e se volete sapere le nostre fonti, per andare anche voi alla ricerca, siamo pronti a svelarvele. Google è sicuramente quella più immediata: è sufficiente scrivere “Befana” o “Epifania” e selezionare la ricerca per immagini per averne in pochi secondi di fronte a sé una carrellata. Lo stesso può essere fatto sugli altri motori di ricerca, ma anche sui social network come Facebook, Instagram e X.

Un altro strumento importante è Pinterest, il sito specializzato proprio nella condivisione di fotografie, video e immagini fondamentale per i nostri auguri di buona Epifania e Befana 2024. Qui, infatti, ce ne sono innumerevoli. Se invece siete in cerca di gif a tema, può essere utile usare Whatsapp, che ha un motore di ricerca specifico integrato. Il tasto nel menù delle faccine. Bisogna semplicemente selezionare quella che preferiamo dalla chat del contatto a cui vogliamo inviarla.

Dopo avervi illustrato la guida per le immagini per gli auguri di buona Epifania e Befana 2024 possiamo finalmente mostrarvi quelle che abbiamo scelto per voi. La protagonista, è scontato dirlo, è la Befana, la simpatica streghetta che in sella alla sua scopa vola nel cielo la notte del 6 gennaio per consegnare dolcetti di vario genere ai bambini più buoni e carbone a quelli più cattivi. Le foto, i video e le gif che la immortalano in queste azioni sono numerose.

“Stasera tutte le nonnine comanderanno i cieli e i camini per far contenti tutti i bambini e i nipotini. Buona festa della Befana!”, ecco a tal proposito una frase a tema. E ancora: “Il fascino della notte, con lo sfondo della luna e lo sbrilluccicare delle stelle, è qualcosa che mi emozionerebbe tantissimo. Ti prego, mi porti con te questa sera?”.

IMMAGINI AUGURI DI BUONA EPIFANIA E BEFANA 2024: LE PIU’ DIVERTENTI PER LE AMICHE

La maggior parte di voi, lo sappiamo, sta cercando le migliori immagini di auguri di buona Epifania 2024 da dedicare alla propria Befana. Che sia la moglie, compagna, fidanzata, amica, sorella o mamma… L’obiettivo, insomma, è quello di strapparle un sorriso, accostandola alla streghetta protagonista di questa festa che ricorre il 6 gennaio di ogni anno. “Ricordati di revisionare la scopa e volare in alto quando passi sopra la mia casa. Auguri per la tua festa! Buona Epifania 2023!”, questo un pensiero divertente. E ancora: “Ieri notte il cielo era bellissimo, pieno di stelle… Poi guardando meglio ho visto te… Ma mi spieghi dove andavi su quella scopa? Tanti auguri, Befana!”.

Non resta dunque che scegliere come rappresentare la tua Befana, ma in ogni caso fate attenzione a non offendere il destinatario dell’immagine. Il rischio infatti è che le vostre calze possano ritrovarsi ad essere piene di carbone in queste ore, senza nessuna traccia di un dolcetto!

Qui sotto alcune immagini della Befana per gli auguri Buona Epifania 2024

Il problema non è il Natale, non è il Capodanno e non è neanche la Befana. Il problema è rientrare nei jeans il 7 gennaio!

Auguri di buona Epifania!#VentagliDiParole #Epifania2023 #befana2023 #scritturebrevi #6gennaio pic.twitter.com/epDZUhatL7 — Silenziosa mente (@AppassionataMe) January 6, 2023

@SalaLettura #EpifaniaASalaLettura Scusa, ma ho urgentemente bisogno di un favore. Mi potresti inviare una tua foto? I miei amici non credono che io conosca la Befana. A proposito… tanti auguri e buon lavoro. pic.twitter.com/oPswkiXbSx — VIOLA 💜 antifascista (@VIOLA_MARTELLA) January 5, 2022













