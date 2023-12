Supermercati aperti oggi Santo Stefano 26 dicembre 2023/ Da Carrefour a Iper, le aperture straordinarie

QUALI SUPERMERCATI APERTI OGGI, 26 DICEMBRE 2023, A SANTO STEFANO? ISTRUZIONI PER LE ULTIME SPESE

E’ il 26 dicembre 2023, giorno di Santo Stefano e giornata di festa in tutta Italia: ma i supermercati sono aperti? Come sempre si tratta di una delle domande più ricorrenti quando cadono queste festività, per svariate ragioni. Qualcuno (molti), potrebbe aver dimenticato qualche ingrediente per l’ennesimo pranzo o l’ennesima cena in famiglia. Altri, invece, potrebbero aver bisogno di pile e/o oggetti tecnologici dopo i regali ricevuti ieri, e in generale, si potrebbe necessitare di qualsiasi tipo di oggetto, tenendo conto che ormai i supermercati vendono di tutto e di più, non soltanto alimentari.

Torniamo quindi alla domanda iniziale, quali supermercati saranno aperti oggi, Santo Stefano, 26 dicembre 2023? Partiamo dagli Iper che dopo la giusta chiusura di ieri oggi riprenderanno il lavoro normale, per buona pace dei dipendenti, con orario classico. Stesso discorso per i supermercati a marchio Aldi, chiusi ieri ma aperti regolarmente per la giornata di oggi. Fra le aperture anche quelle di MD, mentre Conad “esagera” tenendo aperto sia a Natale quanto a Santo Stefano, di conseguenza, se vi mancherà qualcosa, andando da Conad andrete sul sicuro.

SUPERMERCATI APERTI OGGI 26 DICEMBRE 2023: DAL PAM AL CARRFOUR, I DETTAGLI

Discorso diverso invece per i negozi con insegna Pam, che saranno aperti solo in alcune zone selezionate, molto probabilmente a seconda di accordi interni con il personale, di conseguenza vi conviene informarvi prima se voleste recarvi in un Pam a fare la spesa. Dubbi anche per quanto riguarda i Lidl quanto gli Eurospin, di conseguenza, anche in questo caso è sempre buona norma prendere il telefono e contattare lo store.

Non sono invece aperti oggi, a Santo Stefano, i supermercati a marchio Famila, mentre per quanto riguarda i Carrefour, fra le insegne più diffuse in Italia, non c’è un orario standard e anche in questo caso l’apertura o la chiusura varierà a seconda del tipo di punto di vendita. Stesso discorso vale per i Bennet, per cui è consigliabile consultare i vari siti online dedicati, così come per i Penny Market. In generale, comunque, una situazione positiva per chi volesse fare la spesa nella giornata di oggi, 26 dicembre 2023, visti i molteplici supermercati aperti.

