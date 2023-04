Supermercati aperti Pasqua 2023/ Roma e Milano oggi: info orari negozi, punti vendita

SUPERMERCATI APERTI OGGI, PASQUA 2023: DA ROMA A MILANO, INFO E ORARI…

Quali sono i supermercati aperti a Pasqua 2023? Una domanda ricorrente per chi non opta per il ristorante, ma preferisce invitare a casa amici e/o parenti. Può capitare, infatti, di dimenticare qualcosa di importante per il menù o più semplicemente di avere bisogno di un prodotto per la casa. Un’emergenza last minute che spinge in molti a cercare un negozio aperto anche oggi, domenica 9 aprile 2023. In generale, molti supermercati non sono aperti oggi ,a Pasqua 2023, ma non c’è da disperare, perché a Roma come a Milano, così come nel resto d’Italia, ci sono alcune catene che hanno deciso di garantire i propri servizi ai clienti. Dunque, qualche eccezione c’è pure a Pasqua, anche se sono poche e legate ai singoli punti vendita che faranno a orario ridotto, mentre a Pasquetta la situazione sarà decisamente migliore.

I supermercati Esselunga non saranno aperti il giorno di Pasqua 2023, mentre i punti vendita Coop saranno quasi tutti chiusi, tranne i supermercati in Liguria e di Fiorfood, lo store gourmet di Nova Coop a Torino. Invece, nel caso di Conad, le aperture nei giorni di festa sono decise dai singoli punti vendita. Chiuse anche le catene del gruppo VéGé, Tosano e Decò. Nel caso di Bennet resterà aperto solo il 20% dei supermercati, quelli che si trovano nelle località più turistiche. I punti vendita di Carrefour gestiranno diversamente le aperture a Pasqua, quindi il consiglio è sempre quello di contattare direttamente il punto vendita per controllare gli orari di apertura, ma questo vale in generale per tutti i supermercati in cui pensate di recarvi a Pasqua 2023.

SUPERMERCATI APERTI OGGI, PASQUA 2023: SCIOPERO A ROMA, LA SITUAZIONE A MILANO…

La situazione dei supermercati aperti a Pasqua 2023 è decisamente più complessa a Roma, perché i sindacati hanno proclamato lo sciopero del commercio contro la “liberalizzazione selvaggia delle aperture festive“. Di conseguenza, c’è stato l’invito a tutti i lavoratori di questo settore a incrociare le braccia o far rispettare i termini del proprio contratto di lavoro. I sindacati hanno chiesto a chi non ha la prestazione festiva nel contratto individuale di lavoro di non dare la propria disponibilità a prestazioni straordinarie festive a Pasqua 2023 (e così pure a Pasquetta, 25 aprile e 1 maggio), invece chi è tenuto a lavorare in quelle giornate è chiamato ad aderire allo sciopero. Una serrata di Pasqua pensata per addetti alle vendite, scaffalisti e cassiere che passano le feste lontani dalle famiglie.

Da Roma spostiamoci a Milano. Secondo Il Giorno, è probabile che i supermercati Aldi non siano aperti a Pasqua 2023, di sicuro lo saranno quelli Bennet. Per Carrefour aperti solo alcuni esercizi commerciali, come Carrefour Express, ma con orari ridotti. Per Coop e Ipercoop è meglio affidarsi ai siti ufficiali, mentre Eataly Milano ed Esselunga saranno chiusi. Non ci sono comunicazioni ufficiali da Eurospin, mentre i supermercati Il Gigante nella maggior parte dei casi saranno aperti a Pasqua 2023, alcuni con orario normale, altri solo di mattina. Iperal terrà quasi tutti i negozi aperti a Pasqua con orario 8-13, chiusi però i supermercati di Adamello, Castione, Civate, Fuentes e Rogolo Arredamenti. Supermercati Lidl chiusi a Pasqua come MD, Pam/Panorama, Unes, mentre per Penny Market non ci sono comunicazioni ufficiali.











