Supermercati assaltati per Coronavirus/ Razzie per scorte anche in Emilia: i consigli

Sono passati 4 giorni dall’impennata ed “esplosione” di contagi del Coronavirus nel nord Italia e ancora non accennano a diminuire le “razzie”, le lunghe file e i supermercati assaltati dalla Lombardia al Veneto allargandosi fino ad Emilia Romagna e Toscana che pure non presentano focolai principali dell’epidemia. Esselunga, Coop, Carrefour e tutti gli altri grandi marchi vivono ore di “tensione” per l’assalto dei clienti fin dalle prime ore del mattino: non vi è un rischio specifico per carenze di cibo e rifornimenti eppure la “pandemia collettiva” che sembra aver preso la cittadinanza al Nord Italia non accenna a diminuire. «Sono venuto perché voglio che la mia famiglia stia tranquilla. Io lavoro sulle barche, oggi parto e sono più tranquillo se mia moglie e i miei figli hanno tutto il necessario e anche di più», racconta un cliente toscano alla Nazione. Il pensiero è simile e “allargato” a tantissimi altri che affollano le corse dei supermercati assaltando di fatto le casse con scorte e derrate alimentare fuori da ogni logica.

SUPERMERCATI ASSALTATI: ECCO COSA NON SERVE FARE

«Sono inutili le corse ai negozi e ai supermercati per gli approvvigionamenti. Serve equilibrio: non dobbiamo né cedere al panico né minimizzare», lo ha ribadito anche questa mattina alla Stampa il sindaco di Bologna Virginio Merola, seguendo a ruota quanto già ripetuto ieri dal Premier Conte e dai Governatori delle Regioni coinvolte dal Coronavirus, Fontana, Zaia, Cirio e Bonaccini. Ad essere “colpiti” dalla razzia di acquisti sono in primis in prodotti di prima necessità (pasta, legumi, pane e sugo) ma si registrano vendite record anche per tutti i prodotti per la pulizia (nonostante sia stato spiegato ampiamente da esperti e dal Ministero della Salute che Amuchina e sapone sono sì importanti ma non essenziali per impedire il contagio del Coronavirus). Claudio Gradara, presidente di Federdistribuzione, al Sole 24 ore Radicor spiega perché sia del tutto inutile la corsa ai viveri che si sta scatenando: «Si tratta di un fenomeno già visto in occasione di altri eventi quali la Guerra nel Golfo o il disastro di Chernobyl. Questi eventi scatenano una forte emotività che crea rotture di stock», spiega Gradara anche se poi rassicura tutti «Sia la produzione, che lo stoccaggio sono in grado di far fronte alla domanda: si tratta soltanto di qualche disservizio temporaneo, poi la situazione si normalizzerà». Ad oggi i rifornimenti merci sono garantiti in tutto il Nord Italia e non solo, con i magazzini che funzionano a pieno ritmo «stiamo provvedendo a rifornirci degli articoli maggiormente richiesti: tra questi anche generi alimentari a lunga conservazione, oltre a gel disinfettanti e mascherine, andati rapidamente in esaurimento», spiega l’ufficio stampa di Coop.

