Supermercati e negozi aperti domani 1 maggio 2020/ Orari e Regioni: in Lombardia…

Pubblicità

Supermercati aperti domani 1 maggio o chiusi per la Festa dei Lavoratori? Non si può dare una risposta univoca, anche a causa dell’emergenza coronavirus, esattamente come avvenuto il 25 aprile e a Pasqua e Pasquetta. La situazione è dunque diversificata, come dimostrano i casi di Roma e Milano. Nella Capitale saranno chiusi per effetto dell’ordinanza della Regione Lazio, invece a Milano i negozi e supermercati non solo resteranno aperti, ma faranno pure orario pieno. Questo accade perché le Regioni hanno l’autorità di disporre la chiusura o apertura straordinaria delle attività commerciali anche nei giorni non lavorativi. Dunque, le restrizioni per limitare il contagio del coronavirus stanno condizionando anche la possibilità di supermercati, negozi e centri commerciali di decidere se restare aperti o chiusi durante i giorni festivi, come 1 maggio. Proviamo a disegnare allora la mappa delle Regioni. La maggior parte ha imposto chiusure. Questo vale per Abruzzo e Molise, Campania, Lazio, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria e Veneto. In Liguria invece i supermercati dovevano restare aperti fino alle 15, poi c’è stata la retromarcia. Chiusi anche in Piemonte, Puglia e Sicilia.

Pubblicità

SUPERMERCATI E NEGOZI APERTI 1 MAGGIO: IN LOMBARDIA…

Ma allora dove resteranno aperti i supermercati e negozi domani, 1 maggio? Attualmente l’unica regione che ha concesso maggiori libertà è la Lombardia, dove potranno diluire il flusso dei clienti grazie ad un arco temporale maggiore evitando assembramenti. Anche se è una delle regioni più colpite dall’emergenza coronavirus, la Lombardia ha deciso di permettere che supermercati e negozi restino aperti domani perché convinti che altrimenti il flusso di persone si sarebbe concentrato nei giorni feriali. In questo modo si limiterebbe la possibilità di contagio tra i cittadini e si ridurrebbero i tempi di attesa in coda. Ma gli orari di apertura potrebbero cambiare a seconda del punto di vendita, ma in linea di massima saranno aperti dalle 8 alle 20. I sindacati però non sono d’accordo con questa scelta, non a caso da tempo chiedono le chiusure nei giorni festivi e durante le domeniche. In questa fase dell’emergenza coronavirus anche per ridurre il tempo di esposizione con i clienti che sono potenzialmente positivi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA