Supermercati e negozi aperti Pasquetta 2020/ Orari Lombardia: chiusure, mappa Regioni

Dopo una Pasqua 2020 letteralmente blindata sul piano dei supermercati e negozi aperti, qual è la situazione per il giorno di Pasquetta? Quest’anno il giorno del Lunedì dell’Angelo sarà del tutto particolare poichè non sarà caratterizzato, forse per la prima volta, dalle tradizionali scampagnate e gite fuori porta. Il lockdown, come da ultimo dpcm proseguirà ben oltre le festività pasquali e questo significa che anche la giornata di Pasquetta sarà l’ennesima da trascorrere in casa, distanti da parenti ed amici. Nonostante questo, chi ha la possibilità di sfruttare un giardino o un terrazzo, tempo permettendo potrà comunque trascorrere un pranzo “all’aria aperta”, magari organizzando una grigliata con le persone con le quali si sta trascorrendo questo periodo di quarantena. Se avete pensato solo all’ultimo di organizzare un “pic-nic” casalingo ma non avete tutto l’occorrente per poter preparare al meglio la vostra tavolata, sarà possibile trovare in queste ore dei supermercati o dei negozi aperti? Intanto ricordiamo che ogni Regione ha avuto la possibilità di scegliere in autonomia come comportarsi rispetto alle chiusure dei supermercati per Pasqua e Pasquetta. Sono numerose le Regioni che hanno deciso di optare per una Pasqua blindatissima, estendendo la chiusura dei supermercati anche a lunedì 13 aprile, giorno di Pasquetta 2020. Si tratta, come rammenta QuiFinanza.it, delle seguenti Regioni: Abruzzo; Basilicata; Sicilia; Sardegna; Veneto; Emilia Romagna; Lazio; Molise; Piemonte; Puglia; Toscana; Piemonte; Umbria; Veneto. Qui, dunque, supermercati e negozi dovranno attenersi a quanto disposto dall’ordinanza emanata dalla propria regione di appartenenza. Ovviamente anche i controlli saranno serratissimi.

SUPERMERCATI E NEGOZI APERTI PASQUETTA 2020: GLI ORARI

Non tutte le Regioni d’Italia però hanno optato per la chiusura totale e prolungata dei supermercati anche nel giorno di Pasquetta 2020. Liguria e Lombardia, ad esempio, hanno deciso di agire in controtendenza. Mentre nella prima Regione i supermercati resteranno aperti fino alle 15.00, nella seconda si è deciso di non imporre la chiusura ma di rimandare la scelta alle singole catene di negozi. Carrefour, ad esempio, garantirà l’orario di apertura 7.30-20. Esselunga avrà orari differenti a seconda dei punti vendita. Cliccando qui potrete trovare l’elenco completo di tutte le aperture grazie alla mappa interattiva. Ad esempio nella città di Milano saranno numerosi i punti vendita aperti a Pasquetta la cui apertura straordinaria rispetterà l’orario continuato 9-20. Anche i supermercati Coop resteranno aperti (109 punti vendita solo in Lombardia) negli orari 9-13: qui troverete l’elenco completo. Nelle Regioni dove sono previste le aperture per lunedì 13 aprile, i supermercati Lidl seguiranno gli orari normali, ovvero dalle 8 alle 20, esattamente come i supermercati Bennet, mentre la catena Auchan resterà chiusa anche nel giorno del Lunedì dell’Angelo. In generale le altre Regioni in cui i supermercati resteranno aperti per Pasquetta sono: Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Campania e Marche. Orario ridotto in Valle d’Aosta, con apertura fino alle 15.00.



