STASERA IN TV RAI/ Programmi oggi 10 luglio: SuperQuark e Chi l’ha visto?

Quali programmi andranno in onda stasera, mercoledì 10 luglio, sulle reti Rai? La prima serata di Rai 1 è dedicata alla terza puntata di “SuperQuark”, lo storico programma di divulgazione condotto da Piero Angela. Nel corso della serata si parlerà della preparazione degli atleti italiani per le Olimpiadi di Tokyo 2020, del ricco arsenale tecnologico della polizia e del pericoloso aumento degli incendi per effetto della crescita della temperatura terrestre. Spazio anche all’archeologia invisibile e alla zanzare tigre. Su Rai 2 debutta la serie tv “Blood & Treasure”, ideata da Matthew Federman e Stephen Scaia. La serie racconta le avventure di Danny ( Matt Barr) e Lexi (Sofia Pernas), un ex agente dell’FBI e una ladra. I due, che in passato hanno avuto una relazione, si mettono sulle tracce di un’archeologa scomparsa, la dottoressa Castillo, propri o dopo aver trovato quella che sembra essere la tomba perduta di Antonio e Cleopatra. Dalle 21,20 andranno in onda i primi tre episodi.

Continuiamo a passare in rassegna i programmi Rai per sapere cosa andrà in onda stasera in tv. Su Rai 3 a partire dalle 21:20 va in onda l’ultimo appuntamento stagionale con “Chi l’ha visto?” condotto da Federica Sciarelli. In questa puntata si parlerà della morte di Marco Vannini e delle telefonate di Antonio Ciontoli al 118. Si tornerà anche sul caso di Roberta Ragusa: oggi, mercoledì 10 luglio, la Cassazione si esprimerà in via definitiva su Antonio Logli, condannato a 20 anni di reclusione in primo e secondo grado, con l’accusa di omicidio volontario e distruzione di cadavere. Serata da pop-corn su Rai 4: a partire dalle ore 21.20 verrà infatti trasmesso il film “Charlie’s Angels – Più che mai” con Cameron Diaz, Lucy Liu e Drew Barrymore. Si tratta del secondo adattamento cinematografico ispirato alla celebre serie degli anni ’70 con Kate Jackson, Farrah Fawcett e Jaclyn Smith. Film anche su Rai Movie: dalle 21.10 va in onda “A History of Violence”, diretto da David Cronenberg. La pellicola, tratta dall’omonimo romanzo grafico scritto da John Wagner, è interpretato da Viggo Mortensen, Ed Harris e William Hurt.

