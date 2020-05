Supplica alla Madonna di Pompei 8 maggio 2020/ Diretta video streaming dal Santuario

Pubblicità

Oggi, venerdì 8 maggio, è da tradizione il giorno dedicato alla Supplica alla Madonna del Rosario del Santuario di Pompei. Così come accade ogni anno in questo giorno, nonché durante la prima domenica di ottobre, i fedeli sono soliti recarsi presso il santuario ai piedi del Vesuvio, per invocare la Madre del Signore e chiedere un aiuto alla Vergine Maria. Papa Francesco lo ha ricordato ieri al termine dell’udienza generale, “al Santuario di Pompei si eleverà l’intensa preghiera della Supplica alla Madonna del Rosario”, esortando poi i fedeli “ad unirsi spiritualmente a questo popolare atto di fede e di devozione”. Il Santo Padre ha quindi invitato a recitare la preghiera “Atto d’amore alla Vergine”, scritta nel 1883 da Bartolo Longo, “affinché per intercessione della Vergine Santa, il Signore conceda misericordia e pace alla Chiesa e al mondo intero”. Ovviamente quest’anno non ci si potrà recare fisicamente sul luogo del Santuario, viste le misure restrittive, e Tommaso Caputo, arcivescovo prelato di Pompei, ha spiegato come si celebrerà la Madonna nelle prossime ore.

SUPPLICA ALLA MADONNA DI POMPEI: “PREGHEREMO IN STREAMING”

Intervistato da Vatican News ha ammesso: “Con i mezzi di comunicazione sociale abbiamo allargato, potremmo dire, le porte della Basilica perché chiunque, anche da casa propria, potesse partecipare alle celebrazioni e alle preghiere, pur non potendo essere fisicamente presente a Pompei. Dall’altro abbiamo continuato a portare avanti le Opere di carità, ancora di più in questi mesi, quando l’emergenza sanitaria è diventata anche crisi economica”. L’arcivescovo ha quindi ricordato che la giornata è iniziata alle ore 6:30 di oggi con “Buongiorno a Maria”, “E le preghiere – ha aggiunto – innanzitutto il Rosario e la Novena d’impetrazione di Bartolo Longo, così come le celebrazioni Eucaristiche sono proposte in streaming sulla pagina Facebook del Santuario e sono anche riprese dai media regionali e nazionali”. L’evento sarà visibile in diretta televisiva sulla tv campana Canale 21 dalle ore 10:15, mentre, per chi risiede fuori regione, su Tv2000, visibile al canale numero 28 del digitale terrestre, o eventualmente al 157 di Sky e 18 di Tivusat. Inoltre, sarà possibile anche fruire della diretta streaming attraverso la pagina Facebook ufficiale del santuario di Pompei. La giornata si chiuderà con la recita del rosario alle 18:00, quindi la novena di ringraziamento alle 18:30, e poi la santa messa con la chiusura del Quadro della Madonna di Pompei.



